$7直達機場！機場快綫香港站單程車票震撼優惠 7月7日開搶
更新時間：15:46 2026-07-06 HKT
發佈時間：15:46 2026-07-06 HKT
發佈時間：15:46 2026-07-06 HKT
香港機場快綫一直是旅客往返香港國際機場及市區的最理想、最高效交通工具。今次更特別聯同本地熱門支付平台PayMe推出極具吸引力的限時折扣，只需於指定時間輸入優惠碼，即可以低至港幣$7的震撼價，購買原價不菲的機場快綫香港站單程車票，為準備出遊的旅客大幅節省交通開支！
7月7日 11am 開搶
【機場快綫優惠車票】
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機場快綫車票$7優惠！輕鬆往返機場與市區
機場快綫列車行車快捷且寧靜，車廂內的座位設計寬敞舒適，是不少旅客往返機場與市區的選擇。為了滿足旅客的數碼需求，列車部份車卡更設有免費充電服務，加上全車廂覆蓋的免費高速WiFi網絡，非常方便。
在香港站及九龍站，更設立了免費的市區預辦登機服務。只要持有有效的電子旅行證件，旅客便可以提前在市區的車站櫃檯辦理登機手續及托運大型行李。完成手續後，便能毫無負擔地在市區作最後衝刺購物、品嚐地道美食或進行商務會議，大大減輕了攜帶沉重行李前往機場的諸多不便，讓整個旅程變得更加輕鬆、從容自在。
機場快綫$7優惠詳情
以下為是次機場快綫車票推廣活動的詳細資訊，有意搶購的旅客務必留意開售時間及相關細則：
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優惠提供平台 >>按此預訂<<
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指定支付方式： PayMe
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開售日期及時間： 7月7日 上午11時正起
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優惠內容詳情： 憑PayMe於指定平台購買機場快綫優惠車票（香港站單程），於結帳時輸入指定優惠碼，即可以震撼優惠價 HK$7 購買車票。
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限時優惠碼： 【DB7PMAEL7】
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條款及注意事項：
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所有電子車票均以QR Code形式發放，毋須兌換實體車票，憑手機QR Code即可直接出入閘口。
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免費市區預辦登機服務僅適用於國泰航空及香港航空運營之航班，其他航空公司乘客需前往機場辦理登機手續。
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優惠名額有限，先到先得，售完即止。
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