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金光飛航快閃$7單程船票！必搶澳門船票優惠 55分鐘上環直達氹仔

旅遊
更新時間：13:34 2026-07-06 HKT
發佈時間：13:34 2026-07-06 HKT

金光飛航以豪華雙體船及穩定快捷的航程深受港澳旅客歡迎，是往來兩地的交通首選。適逢最新旅遊推廣，現推出極具吸引力的票價折扣，當中包括震撼全城的$7快閃單程標準艙船票，以及二人同行85折優惠，讓旅客以超值價格輕鬆往返港澳！

【澳門船票優惠金光飛航】
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澳門船票優惠 金光飛航單程快閃$7／二人同行專享折扣

金光飛航推出震撼全城的$7快閃單程標準艙船票優惠。
金光飛航推出震撼全城的$7快閃單程標準艙船票優惠。

乘搭金光飛航往返香港上環港澳碼頭與澳門氹仔客運碼頭，全程僅需約55分鐘，是旅客節省交通時間的理想選擇。船隊採用來自澳洲的高速雙體船，確保航行過程穩定安全。其標準艙採用現代化設計，配備可調整的豪華真皮座椅，為每位乘客提供寬敞且舒適的休憩環境。無論是短線周末遊還是即日來回，都能在航程中充分放鬆身心，準備展開精彩的旅程。

是次推廣活動極具性價比，旅客只需於指定時間內輸入特定的優惠代碼，即有機會以低至港幣$7的驚喜價購得單程標準艙船票。若錯過快閃時段亦無需失望，推廣期內同時設有二人同行85折優惠，雙人往返只需港幣$310，折合人均僅需$155。建議計劃前往澳門品嚐地道美食或體驗豪華娛樂設施的旅客，盡早準備搶購。

 

金光飛航船票快閃優惠活動詳情

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  • 提供航線：香港上環港澳碼頭 ⇄ 澳門氹仔客運碼頭

  • 快閃優惠：單程標準艙船票低至港幣$7

  • 快閃優惠代碼：COTAIJUL7

  • 開售日期及時間：2026年7月7日早上11時起

  • 同行優惠：二人同行單程標準艙船票享85折優惠，總價HK310（人均只需HK155）

  • 船上服務：免費無線上網、特設飲品及小食售賣、免稅貨品供選購

  • 活動及預訂連結 >>按此預訂<<

 

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