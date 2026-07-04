開心購物節2026開鑼！220+餐廳/超市/零售優惠合集 麥當勞/大家樂/百佳超市 另設79大樂悠咭專享折扣

開心購物節2026｜備受矚目的「香港開心購物節」今年強勢回歸，匯聚了超過220個知名商戶參與，當中涵蓋了大家樂、惠康超級市場、美心MX等連鎖品牌。是次活動網羅了極具吸引力的買一送一著數，以及各類超值購物折扣。此外，大會更特別增設了樂悠咭長者專屬優惠，讓不同階層的市民都能全方位享受購物的樂趣。

2026香港開心購物節開鑼！220+餐廳/超市/零售店限定優惠

2026香港開心購物節開鑼！220+餐廳/超市/零售店限定優惠

由香港零售管理協會精心主辦的第四屆「香港開心購物節」已於即日起正式啟動。本屆以「香港好禮‧有禮」為主題，為香港市民及訪港旅客送上多重消費禮遇。特別值得一提的是，今年大會極為貼心地推出了長者專屬優惠，老友記只需出示樂悠咭，即可在眾多商戶盡享獨家折扣，涵蓋餐飲至日常購物，讓長者們也能輕鬆參與這場全城購物盛宴，滿載而歸。

一連兩個月！7-Eleven便利店/麥當勞/戲飛買一送一優惠

「香港開心購物節」買一送一優惠推廣日期由即日起至8月31日，各商戶將透過香港多個主流平台進行派發優惠，用戶只需登入AlipayHK（支付寶香港）、八達通App、WeChat Pay HK（微信支付香港）以及BoC Pay+等應用程式，並前往平台內設立的指定購物節專區，即可領取包括7-Eleven便利店、東海堂、麥當勞以及指定戲飛的買一送一電子優惠券。

1. 7-Eleven 7仔食檔 港式奶茶買一送一優惠

7-Eleven的7仔食檔帶來地道港式奶茶買一送一優惠，讓您與好友一同分享香滑濃郁的港式風味。

2. 東海堂 人氣西餅買一送一優惠券

人氣連鎖餅店東海堂推出限時買一送一優惠券，無論是精緻蛋糕還是新鮮麵包，都能以最優惠的價格品嚐到日式烘焙的美味與用心。

3. Catalog 指定潮流鞋飾買一送一

Catalog為大家準備了指定鞋飾買一送一的驚喜優惠，輕鬆入手多款潮流鞋履及配飾，用最抵價錢配搭出個人獨特風格。

4. 大生生活超市 精選人氣零食買一送一

大生生活超市精選多款超人氣零食買一送一優惠，包括大笪地魚絲、大笪地梳打餅以及牛奶動物餅乾。

5. 北角海逸酒店 自助晚餐買一送一優惠

北角海逸酒店特別推出成人自助晚餐買一送一超級優惠，讓您以半價享受各式環球美食及新鮮海鮮。

6. KFC 肯德基 香蜜鬆餅及巴辣雞腿包買一送一

肯德基帶來兩大經典美食買一送一優惠，包括外脆內軟的香蜜鬆餅，以及惹味多汁的巴辣雞腿包。

7. 麥當勞 巨無霸/早晨套餐激抵買一送一

麥當勞超值優惠涵蓋全日，包括買一送一的巨無霸套餐、豬柳蛋漢堡超值早晨套餐，以及熱即磨鮮奶咖啡（細）。

8. B+ cinema MOKO 人氣戲院戲票買一送一電子贈券

旺角MOKO新世紀廣場的B+ cinema MOKO亦推出戲票買一送一電子贈券，讓您以最抵價錢入戲院欣賞最新大熱猛片，享受震撼視聽娛樂。

長者樂悠咭專享！大家樂免費奶茶/百佳超市減$20/飲茶75折

為長者而設的銀髮優惠活動則由2026年8月1日至8月31日進行。凡年滿60歲或以上的長者，只需憑樂悠咭前往指定商戶消費，即可換取多項獨家著數，包括大家樂贈送的免費奶茶、於百佳超級市場購物可享減$20折扣，以及前往指定酒樓飲茶可獲75折等。

1. 大家樂 早市送熱奶茶

長者於上午11時前早市時段光顧大家樂，惠顧點心滿粥系列，即免費獲贈熱奶茶1杯。

2. 堅信號上海生煎皇 早茶市減$3

堅信號上海生煎皇推出早市及茶市專屬優惠，老友記可享$3折扣優惠。

3. 香港百佳超級市場 指定貨品滿額減$20

於香港百佳超級市場購買成人紙尿褲或奶粉產品，滿$200即時減$20，減輕日常開支負擔。

4. 悦品酒店 樂悠咭自助餐5折

持有樂悠咭的長者與兩位或以上賓客同行，於The Platter惠顧半自助或全自助午餐及晚餐，即可享全單5折優惠。

5. 日本城 買滿$128即減$12

老友記到日本城選購各款家居日用品，只需買滿$128或以上貨品，即可享用優惠券減$12。

6. 美心西餅 樂悠咭/長者咭享92折

長者只需於美心西餅門市出示樂悠咭或長者咭，購買任何原價產品即可享92折優惠。

7. 荃福樓 憑樂悠咭享$5茗茶及全日75折

長者只需出示樂悠咭，即可以優惠價$5享用荃福樓茗茶，更可同時享有全日75折優惠，與茶友聚會歎一盅兩件最合適。

8. 一粥麵 晚市送足料紅豆沙

於一粥麵晚市惠顧正價產品滿$70或以上，即可獲贈價值$18的紅豆沙一碗，香甜滋潤，為豐盛晚餐完美作結。

掃貨購物優惠 中原電器/萬寧/迪士尼樂園減高達$100

除了上述提及的買一送一著數以及長者專屬折扣之外，「香港開心購物節」同時亦推出了涵蓋多個範疇的常規購物優惠。用戶可以預先透過指定平台領取適合自己的優惠券，並留待親身到訪中原電器、萬寧、香港迪士尼樂園、聖安娜餅屋等不同類型的零售店舖時作扣減使用，部分折扣優惠更可高達$100。

1. 中原電器 $100購物優惠券

中原電器特別送出$100優惠券，無論是實用家電還是潮流電子產品都適用。

2. 香港迪士尼樂園度假區 20周年限定換領及小食折扣

適逢香港迪士尼樂園度假區20周年，購物節期間推出「SouvenEAR」迷你派對帽換領活動，更有戶外小食亭專屬折扣優惠。

3. 萬寧 自家品牌保健產品減$25

萬寧推出自家品牌保健產品$25折扣優惠，涵蓋多款維他命及營養補充品。

4. 聖安娜餅屋 $5電子優惠券

聖安娜餅屋大派$5電子優惠券，購買法國麵粉酸種麵包更可享額外減$2優惠。

5. SKECHERS $100專屬優惠券

人氣運動鞋履品牌SKECHERS送出HK$100優惠券，讓您以超值價格入手舒適好穿的波鞋及休閒服飾，隨時隨地充滿活力。

6. 惠康超級市場 消費減高達$25

惠康超級市場及品味超市送出$12及$25優惠券，不論是購買新鮮食材、零食飲品還是糧油雜貨，都能幫您慳得更多。

7. ZOFF 正價眼鏡即減$200

日本連鎖眼鏡品牌ZOFF推出強大折扣，只需選購正價眼鏡即可使用$200優惠券，輕鬆換配時尚鏡框及優質鏡片。

8. 優品360° 買滿$250減$20

於優品360°門市盡情選購心水產品，只需單一消費滿$250即時扣減$20，絕對是囤積零食與生活好物的大好時機。

資料來源：HKRMA