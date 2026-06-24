$50歎足一斤醬香雞！$10起加配滷水鴨舌/葡撻/糖水 連鎖快餐店外賣加餸優惠

大家樂為大眾提供便捷美味的用餐體驗，近日更貼心推出「超值家餸」外賣優惠，顧客只需驚喜價$50，即可帶走足一斤重的原隻醬香雞，更可低至$10加購滷水鴨舌、葡撻、糖水等多款滋味小食及甜品，讓食客安坐家中也能享受高質豐富的晚餐。

大家樂斬料加餸優惠！足一斤醬香雞特價$50

大家樂斬料加餸優惠！足一斤醬香雞特價$50

加配滷水鴨舌/葡撻/糖水$10起

大家樂推出高性價比的晚餐加餸優惠，主打足一斤重的「原隻醬香雞」，份量十足，非常適合一家大小共同分享。雞隻採用秘製醬汁醃製，不僅肉汁嫩滑，鹹香惹味的口感絕對令人食指大動，只需$50便能將餐廳水準的佳餚；若想免卻自行切雞的煩惱，額外加$6便可享有斬件服務，帶回家即可直接上桌開餐，方便又吸引。

加配滷水鴨舌/葡撻/糖水$10起

除了超抵買的原隻醬香雞，大家樂的「超值家餸」系列更設有多款物超所值的加配選擇。其中全新登場的「滷水鴨舌」只需$10即可加購，經過長時間滷製的鴨舌完全吸收了滷汁精華，外皮爽脆彈牙，肉汁細嫩無比，作為餐前開胃小食堪稱一絕。此外，還有葡式蛋撻、白飯拼糖水、滷水雞中翼拼紅腸等選擇，完美滿足不同食客的味蕾與胃口需求。

大家樂足一斤醬香雞外賣優惠

供應時間： 每日下午3時後供應

門市據點：>>按此<<

精選加配優惠： $10 滷水鴨舌（新登場） $10 葡撻（2件） $12 白飯拼糖水（各1碗） $12 滷水雞中翼（2隻）拼紅腸

條款及細則： 此項推廣活動只限外賣自取，不適用於堂食。 所有食品供應需視乎個別分店的實際存貨而定，售完即止。



資料來源：大家樂 Café de Coral