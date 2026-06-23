連鎖酒樓晚市多重優惠！符合1條件享燒鵝/乳豬$50起 乳鴿/海鮮小菜低至$4
更新時間：18:01 2026-06-23 HKT
發佈時間：18:01 2026-06-23 HKT
發佈時間：18:01 2026-06-23 HKT
踏入初夏，明星海鮮酒家再度推出一系列的晚市優惠。在推廣期間，顧客可以低至$4的震撼價格享用招牌脆皮炸乳鴿，以及多款即叫即炒的海鮮小菜，6位以上入座更可享脆皮乳豬及燒鵝皇升級優惠，性價比極高，絕對是親朋好友聚餐的首選。
明星海鮮酒家晚市燒鵝/乳豬$50起 符合1條件即享優惠
乳鴿/海鮮小菜低至$4
明星海鮮酒家6月份的晚市推廣活動涵蓋了多項經典中式菜式。其中，備受推崇的脆皮炸乳鴿經過特定醬汁精心醃製及高溫油炸處理，做到外脆內嫩。顧客現在可以極具吸引力的優惠價$4購買半隻，或以$8購買全隻。此外，酒樓同時提供定價為每款$28的海鮮及時令小菜選項，選擇非常豐富，包括醬爆西蘭花炒蝦球脆蚌片、陳皮油鹽蒸沙巴仔、魚子醬伴鮑魚及蒜蓉開邊蒸海生蝦。
6位以上入座專享 升級脆皮乳豬及燒鵝優惠
針對6人或以上的顧客，明星海鮮酒家提供了額外的頂級燒味加購優惠，讓聚餐更添豐盛。在升級選擇中，顧客可品嚐皮脆肉嫩的鴻運脆皮乳豬，若同枱顧客人數為6至7位，可以$100加購半隻脆皮乳豬；若人數達8位或以上，則可以$180加購原隻脆皮乳豬。同時，酒樓亦提供油脂豐腴的至尊燒鵝皇作升級選擇，6至7位顧客可以$50加購半隻燒鵝，而8位或以上則可以$100加購原隻燒鵝皇來大快朵頤。
明星海鮮酒家晚市優惠
- 供應時間：星期一至日 5:30pm後
- 適用分店：
- 港島區：西環明星海鮮燒鵝專門店（電話：2548 6838）及筲箕灣明星金閣（電話：2523 8832）。
- 九龍區：深水埗明星金閣（電話：2778 8138）及牛頭角金閣海鮮酒家（電話：2796 3232）。
- 新界區：屯門明星金閣（電話：2146 9288）、大埔明星皇宮（電話：2660 7882）、大圍明星海鮮燒鵝專門店（電話：2606 2728）、元朗明星皇宮（電話：2479 3388）以及粉嶺明星皇宮（電話：2617 1898）。
- 註：西九明星樓不適用優惠
資料來源：明星海鮮酒家 集團
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