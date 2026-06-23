連鎖快餐店斬料加餸 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞 一連三日4pm起有售

一粥麵外賣優惠｜面對物價持續上漲的情況，不少消費者傾向尋找高性價比的飲食選擇。一粥麵於六月下旬再次推出外賣自取快閃折扣活動，顧客只需付出低至$38的價格，即可購買份量充足的紅燒原隻豬手或原隻鹽焗雞，絕對是不可錯過的加餸首選。

一粥麵快閃優惠 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞

一粥麵快閃優惠 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞

一粥麵是次外賣折扣涵蓋了兩款受歡迎的經典菜式。其中定價為$48的「原隻鹽焗雞」，選用原隻全雞並以傳統的鹽焗技術烹調，金黃色的外皮散發著濃郁的鹹香味，雞肉則完美鎖住鮮甜肉汁，肉質滑溜而不乾柴。

另一重點菜式「紅燒原隻豬手」則採用正宗紅燒方法，加入多款香料以慢火炆煮，使豬手吸收濃郁醬汁，外皮含有膠原蛋白，肉質軟腍入味，適合配搭白飯食用。該產品現時外賣自取價大幅劈價至$38。

下午四至六時外賣供應 超值晚餐加餸

一粥麵特別將快閃優惠安排在下午4時至6時的黃金時段供應，正好迎合了許多上班族下班回家或家庭主婦準備晚餐的需求。顧客可於6月24日至26日期間前往附近的分店購買，輕鬆為家中餐桌加添一道豐盛且美味的極品主菜，不僅節省了繁複的烹飪時間，更減輕了家庭伙食開支。

一粥麵快閃外賣優惠

資料來源：一粥麵