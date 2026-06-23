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連鎖快餐店斬料加餸 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞 一連三日4pm起有售

飲食
更新時間：15:24 2026-06-23 HKT
發佈時間：15:24 2026-06-23 HKT

一粥麵外賣優惠｜面對物價持續上漲的情況，不少消費者傾向尋找高性價比的飲食選擇。一粥麵於六月下旬再次推出外賣自取快閃折扣活動，顧客只需付出低至$38的價格，即可購買份量充足的紅燒原隻豬手或原隻鹽焗雞，絕對是不可錯過的加餸首選。

一粥麵快閃優惠 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞

一粥麵快閃優惠 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞
一粥麵快閃優惠 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞

一粥麵是次外賣折扣涵蓋了兩款受歡迎的經典菜式。其中定價為$48的「原隻鹽焗雞」，選用原隻全雞並以傳統的鹽焗技術烹調，金黃色的外皮散發著濃郁的鹹香味，雞肉則完美鎖住鮮甜肉汁，肉質滑溜而不乾柴。

另一重點菜式「紅燒原隻豬手」則採用正宗紅燒方法，加入多款香料以慢火炆煮，使豬手吸收濃郁醬汁，外皮含有膠原蛋白，肉質軟腍入味，適合配搭白飯食用。該產品現時外賣自取價大幅劈價至$38。

下午四至六時外賣供應 超值晚餐加餸

一粥麵特別將快閃優惠安排在下午4時至6時的黃金時段供應，正好迎合了許多上班族下班回家或家庭主婦準備晚餐的需求。顧客可於6月24日至26日期間前往附近的分店購買，輕鬆為家中餐桌加添一道豐盛且美味的極品主菜，不僅節省了繁複的烹飪時間，更減輕了家庭伙食開支。

一粥麵快閃外賣優惠

  • 優惠適用期限：6月24日至6月26日（只限3天）
  • 指定供應時間：下午4時至6時限定
  • 優惠詳情：
    1. 原隻鹽焗雞：特惠價 $48（原價 $58）
    2. 紅燒原隻豬手：特惠價 $38（原價 $58）
  • 門市據點：>>按此<<
  • 重要條款及細則：
    1. 此優惠只限外賣自取，如堂食需付正價。
    2. 每人限購2份，數量有限，售完即止。
    3. 此優惠不適用於自助點餐機/手機點餐。
    4. 此優惠不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。
    5. 此優惠不可與其他優惠同用。
    6. 圖片只供參考。

資料來源：一粥麵

同場加映：稻香晚市早鳥優惠！$138起歎齊龍躉/烤雞配自選小菜/螺頭燉湯/煲仔飯 

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