夏日限定抵食雙人餐！連鎖快餐店推$148冬瓜盅+潮式滷水鵝+自選小菜

一粥麵作為港人熟知的輕食連鎖，以地道粥麵風味深受大眾喜愛，是家庭用餐與日常聚會的親民之選。正值小滿節氣，天氣濕悶令人食慾不振。一粥麵特別推出全新「鮮味冬瓜盅」孖寶盛宴，僅需$148即可享用原盅鮮甜冬瓜盅及潮式滷水鵝，助大家清熱祛濕，大飽口福。

小滿祛濕首選 $148歎一粥麵原盅冬瓜盅盛宴

一粥麵推出全新「鮮味冬瓜盅」孖寶盛宴。

初夏時節，潮濕與悶熱交織，常讓人感到疲倦、胃口欠佳。在中醫養生觀念中，此時正是祛濕健脾的最佳時機，而冬瓜因具備利水消腫、清熱解暑的功效，成為消暑佳品。一粥麵這次推出的「鮮味冬瓜盅」堅持以原盅燉煮，精確鎖住食材本味。湯底清甜不膩，盅內配料極為豐富，包括鮮甜大蝦、爽口粉絲、精選菇菌等，每一口湯水都溫潤入心，瞬間一掃夏日的悶熱與疲憊。

套餐更完美搭配了經典的「潮式滷水鵝」。鵝肉肉質軟嫩，經秘製滷水慢火浸煮後，滷汁香氣醇厚、深入肉理，再配上吸滿滷汁精華的豆腐底，香氣四溢、滋味無窮。此外，盛宴還附帶兩碗香軟白飯，並可在5款滋味小菜中任選一款，例如酸甜開胃的蜜桃冰梅骨等，小菜款式更會輪流登場，既飽腹又精緻。不論是與家人共聚還是與好友分享，這份分量十足的孖寶盛宴都能帶來滿滿的幸福感。

一粥麵「鮮味冬瓜盅」孖寶優惠詳情