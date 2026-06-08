稻香$98宵夜火鍋放題成後生仔新寵！任食海鮮/肥牛/點心 網民：食客年齡層急速下降

近年，香港餐飲業面臨北上消費帶來的挑戰，不少食肆各出奇謀求生。稻香集團近日強勢推出「火鍋自助歡樂無限暢飲」宵夜優惠，食客只需以每位$98起的超抵價，便可在宵夜時段無限任食逾60款火鍋配料、精選點心及甜品。這個主打超高性價比的推廣隨即在網絡掀起熱潮，令原本被視為「長者飯堂」的傳統酒樓，瞬間變成後生仔的宵夜勝地。

稻香宵夜火鍋放題！$98任食海鮮/肥牛/點心 成後生仔新寵

日前，有網民在社交網絡平台上發帖分享，開玩笑地稱「正式宣佈稻香已經崩壞咗」，並隨帖附上某分店現場的照片。從照片中可以清楚看見，該分店門前人頭湧湧，大批年輕男女將整個通道圍得水洩不通，足見現場爆滿、一位難求的盛況，更在傳統酒樓中呈現出「食客年齡層急速下降」的獨特奇觀。

食客反應兩極 芒果布甸成年輕人最愛

許多曾光顧這款$98火鍋放題的食客，紛紛在網上給予極高評價，認為這個定價「真係冇投訴」，大家都推薦不斷追加肥牛與海鮮，甚至每次都以三碟為單位接連放入火鍋中烹煮。而在眾多食品中，最受年輕族群喜愛的竟然是芒果布甸，但因為該甜點極為搶手，由於僧多粥少，因此有食客強烈建議「一開始就要落定單先」，甚至有年輕網友戲稱「係用近乎乞求嘅語氣，求佢俾啲嘢食我」。

然而，在獲得好評的同時，也有部分人批評放題上菜速度過慢。有食客抱怨，自己於晚上八點半入座並完成點餐後，足足等待了半個小時，也開始陸續上菜。至於重頭戲芒果布甸，該名食客表示自己苦候了兩個半小時，期間每隔半小時便向職員催促一次，最終因為等待的顧客太多，必須親自上前爭奪，演變成一場「大亂鬥」。

網民：稻香已示範咗點簡單爆場

稻香的低價策略成功在年輕人之間製造了話題，網民亦對此展開討論熱烈，部分人認為這證明「平」才是留客王道，留言指出「稻香已示範咗點簡單爆場，叫其他食店點出嚟話人唔消費」，亦有網民感嘆目前的收費與十多年前的物價水平無異，反映出只要定價足夠便宜，即便食物品質並非頂級，依然能吸引大批人潮。更有網民笑言，這樣的消費體驗比專程北上深圳更佳，「好過北上，唔使過關」、「就係要平過深圳囉」。

資料來源：Threads