荃灣酒樓推$1粵菜抗通脹！自選燒鵝皇/花尾斑/文昌雞 星期一至日晚市供應

逸豪軒作為荃灣區內備受歡迎的粵菜酒樓，以寬敞環境與優質功夫菜著稱，深得街坊喜愛。面對物價攀升，酒樓特別於晚市推出三選一優惠，顧客只需以$1超震撼價，即可品嚐至尊燒鵝皇、海南文昌雞等招牌名菜，性價比極高，絕對是家庭聚餐的首選。

荃灣逸豪軒屬晚市$1優惠！自選燒鵝皇/花尾斑/文昌雞

荃灣逸豪軒屬晚市$1優惠！自選燒鵝皇/花尾斑/文昌雞

$1燒鵝皇/花尾斑/文昌雞 星期一至日晚市供應

荃灣逸豪軒屬逸飲食集團旗下，是次$1晚市優惠特別挑選了三款極具代表性的廣東功夫粵菜。首推店內招牌「至尊燒鵝皇」，主廚精選肥瘦適中的優質嫩鵝掛爐烤製，剛出爐的燒鵝外皮金黃酥脆，飽含鵝油香氣，搭配特製酸梅醬，更顯鵝肉的肥美不膩。海鮮控則不容錯過店內的另一名菜「珍珠花尾斑」，清蒸後淋上滾油與特調蒸魚豉油，完美鎖住深海魚類的鮮美與緊實口感，魚肉啖啖清甜、極具層次。

另一經典選擇「海南文昌雞」同樣出色，選用優質雞隻烹調，外皮爽彈帶脆、肉質細緻嫩滑，雞肉自帶濃郁的鮮香原味，令人回味無窮。現時，食客只需攜同至少一位親友（即兩位起），於星期一至日晚市時段到店堂食惠顧，並點選任何一款正價小菜，即可享用此震撼的$1優惠。

荃灣逸豪軒晚市$1優惠

地址：荃灣德士古道36-60號荃薈商場2樓S215-S215a舖

供應時間：星期一至日晚市堂食

電話：2662 3348

備註：不可與「至抵食晚飯優惠套餐」同時使用。每桌限選一款，且必須點選一款正價小菜。

$1 至尊燒鵝皇：2至5位享用 1/4 隻；6至8位享用半隻；9位或以上享用一整隻。

$1 珍珠花尾斑：2至5位享用一條（約 1 斤重）；6位或以上享用一條（約 2 斤重）。

$1 海南文昌雞：2至5位享用半隻；6位或以上享用一整隻。

資料來源：逸 飲食集團