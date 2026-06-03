石硤尾老牌酒家優惠｜午市$9.9歎高質「燒中豬」燒肉+$19.8足料乾炒牛河

自1998年起紮根石硤尾的「多彩皇宮酒樓」，憑藉傳統粵菜與手工點心，成為無數街坊心中的「老香港」經典集體記憶。踏入六月，酒樓特別推出重磅「三重賞」回饋顧客，其中午市只需超震撼價 $9.9，便能品嚐到每日新鮮現烤、皮脆肉嫩的鎮店「燒中豬」，極具吸引力！

石硤尾多彩皇宮午市$9.9帶骨燒肉！ 明爐現烤燒中豬 肥瘦均勻肉味濃

在「多彩皇宮酒樓」溫馨的懷舊氛圍中，資深師傅榮哥以匠心烹調每道精緻粵菜。此次午市主角「燒中豬」堅持每日在店內明爐現烤，每份僅 $9.9，

相比一般坊間選用大豬腩位製作的燒腩仔，燒中豬的製作工序極其考驗火候。高溫烤製後，中豬重量雖會縮減，卻能完美鎖住濃郁的肉汁與精華。香脆豬皮在口中咬下時「咔嚓」作響，連骨帶肉的肥瘦均勻肉質更顯層次，完全沒有多餘的油膩感，突顯出正宗粵式燒味的獨特魅力。

下午茶$19.8足料乾炒牛河+晚市$1鮑汁冬菇花膠

除了午市燒豬，下午茶時段$19.8 / 碗（原價 $68）經典港式乾炒牛河亦是極致美味，師傅以猛火快炒，確保河粉條條上色、鑊氣逼人，配上嫩滑牛肉與爽脆芽菜，口感豐富。

而晚市時段，凡五人或以上同行，更可以「$1」的震撼價，享用富含骨膠原的鮑汁冬菇扣花膠，搭配店內至尊燒鵝皇或清蒸金邊老虎斑，絕對是家庭聚會的性價比之選。

多彩皇宮優惠詳情：

地址：石硤尾南昌街美彩樓地下（港鐵石硤尾站 A 出口步行約 5 分鐘）

電話：27780278

推廣期限：6 月份

優惠一. 午市 $9.9「燒中豬」： 享用時間：每日上午 11:30 至下午 14:00。 優惠詳情：以超值價 $9.9 享用鎮店之寶「燒中豬」一份（原價 $52）。 條款細則：兩位起方可享有此優惠，每人限點一份。每日數量有限，售完即止。

優惠二. 下午茶 $19.8「乾炒牛」： 享用時間：每日下午 14:00 至 16:00。 優惠詳情：以特惠價 $19.8 享用「乾炒牛河」一碗（原價 $68）。 條款細則：每人限點一份，數量有限，售完即止。

優惠三. 晚市$1「鮑汁冬菇扣花膠」： 享用時間：每日下午 17:30 起。 優惠詳情：凡 5 位或以上同行惠顧，即可以 $1 震撼價享用「鮑汁冬菇扣花膠」一客。 條款細則：每人限點一客。



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