石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8

扎根石硤尾逾20年的老字號多彩皇宮酒樓，是許多街坊的共同回憶，以傳統粵菜及即叫即蒸的手工點心聞名。最近，為回饋街坊，酒樓於3月推出三重驚喜優惠，涵蓋午市、下午茶及晚市時段，其中最矚目的是食客可在晚市以$1超值價，換購鮑汁冬菇扣花膠、燒鵝皇、燒雞及老虎斑，即睇內文優惠詳情！

石硤尾多彩皇宮酒樓3月優惠！晚市$1歎鮑汁冬菇扣花膠

老字號多彩皇宮酒樓由即日起的晚市時段，即每日5:30pm起，推出「$1經典菜式」優惠，多款鎮店名菜供選擇。食客如5位或以上同行，即可以$1優惠價換購鮑汁冬菇扣花膠，每位一客。菜式選用厚身花膠，口感軟腍入味，索滿濃郁鮑汁精華，讓大家以親民價錢品嚐矜貴美味。

除花膠外，還有其他$1換購選擇，涵蓋多款燒味及海鮮，4選1菜式包括︰

至尊燒鵝皇： $1/半隻（6-9位以上）、$1/全隻（10位或以上）；$28/例（2至5位）

$1/半隻（6-9位以上）、$1/全隻（10位或以上）；$28/例（2至5位） 脆皮燒雞： $1/全隻（5位或以上）；$28/半隻（2至4位）

$1/全隻（5位或以上）；$28/半隻（2至4位） 清蒸金邊老虎斑： $1/2斤（6位或以上）；$28/1斤（2至5位）

$1/2斤（6位或以上）；$28/1斤（2至5位） 鮑汁冬菇扣花膠：$1（5位或以上，全枱$1，每位一客；限每人一客）；$28（2至4位，全枱$28，每位一客；限每人一客）

午市下午茶激抵優惠 $9.9蜜椒雞翼/$19.8燒鵝瀨

除晚市外，午市及下午茶的優惠同樣吸引。午市時段，即11:30am至2pm期間，食客可以$9.9的價錢享用一份6隻的蜜椒雞中翼，原價$58。雞翼以秘製蜜糖及黑椒醬汁炮製，即叫即炸，外皮香脆，肉汁飽滿，甜中帶微辣，非常惹味。而於下午茶時段，即2pm至4pm，則可以$19.8品嚐一碗燒鵝瀨粉，原價$52。燒鵝皮脆油香，肉質嫩滑，配上滑溜的瀨粉和鮮甜湯底，是下午茶輕食的絕佳選擇。

多彩皇宮酒樓優惠

地址：石硤尾南昌街209-219號美彩樓地下

電話：2778 0278

營業時間︰7am-11pm

2大酒樓優惠 海港酒家/福苑集團

1. 海港酒家：$198晚市孖寶套餐 兼享龍躉與燒雞

海港酒家晚市推出限定「孖寶優惠」，顧客僅需支付$198，便能享用包含「清蒸沙巴龍躉」一整條（約一斤重）與「脆皮燒雞」半隻的套餐。其中，沙巴龍躉為新鮮活魚，肉質鮮甜嫩滑且魚骨甚少，以傳統清蒸方式烹調，完美保留了魚肉原有的鮮味與彈牙口感。

2. 福苑集團：$38親民價 品嚐名廚幟哥監製佳餚

福苑集團則特別聯同香港著名粵菜大廚幟哥，攜手呈獻晚市精選優惠。食客可以$38的優惠價，從四款由幟哥親自監製或提供靈感的經典粵菜中挑選一款，包括「晚爐脆皮燒鵝皇」、「金蒜絲蒸原隻生蠔」、「芥菜豆腐鹹魚肉片湯」以及「黃椒醬蒸蝴蝶海斑」。