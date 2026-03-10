美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室

近年，懷舊酒家頗受歡迎，從傳統茶居蓮香樓的不斷擴張，到老字號襟江酒家逆市重開，均引來正面回響。近日，美心集團旗下的旗艦中菜品牌「美心皇宮」亦事隔多年再開分店，於旺角MOKO新世紀廣場開設佔地1.2萬呎的新店。新店不僅重現了經典的龍鳳禮堂與手推點心車，更首設即燒燒味區、特色甜品檔及點心教室，在保留傳統精髓的同時，旨在傳承茶樓文化的同時，為食客帶來與時並進的餐飲體驗。

美心皇宮旺角MOKO店開幕！集齊手推點心車/即燒燒味/中式糖水檔/龍鳳禮堂

龍鳳大禮堂再現酒樓集體回憶

「美心皇宮」位於旺角MOKO的分店今日（10日）正式開幕，新店佔地逾12,000平方呎，甫進門已能感受氣派。酒樓於門前擺放了一對金碧輝煌的龍鳳雕刻，將昔日宴會廳的經典裝飾移至入口當眼處，重現香港酒樓的集體回憶。此外，新店內部裝潢雅致，座位寬敞，當中近七成是二人及四人的梳化卡位，提升了私隱度與舒適感。

推車仔點心$36起 首設開放式廚房即烤乳豬

食客最期待的傳統手推點心車亦穿梭於酒樓其中，由店員親切地叫賣，蒸籠點心車、炸物酥皮點心車及甜品車滿載著各式美食。蟹籽滑燒賣、鮮蝦蒸粉粿、時菜鯪魚球等超過20款點心，按「小、中、大、特、頂」五級定價，由$36至$57不等，讓顧客在熱鬧的氣氛中即席挑選心宜點心。

「美心皇宮」更特設品牌首個開放式明爐專區，所有燒味均由經驗豐富的燒味師傅每日現場炮製，食客亦可透過玻璃櫥窗，近距離觀賞師傅的精湛工藝。記者現場所見，師傅以純熟技巧在烤爐上反覆轉動乳豬，火焰均勻地為豬皮上色，空氣中瀰漫著陣陣烤肉香氣。

親子必玩！首辦點心教室

為迎合年輕食客的口味，新店設立了特色甜品專區，提供堂食及外賣。傳統糖水如陳皮紅豆沙、薑汁番薯糖水及蛋白杏仁茶等，每碗$22起。更矚目的是一系列中西合璧的創意甜品，記者試食了普洱芝麻提拉米蘇，它以普洱茶代替咖啡，並將芝麻醬混入軟芝士，口感細膩，甜而不膩，茶韻與芝麻香氣交織，層次豐富。

此外，店內首創的「美心點心教室」將於4月開班，由專業廚師親授逾20款點心的製作技巧，學費由$450起，讓飲茶文化從品嚐延伸至親身體驗，傳承粵式匠心手藝。

美心皇宮（旺角新世紀廣場）