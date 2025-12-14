推車仔點心｜全港碩果僅存10大點心車酒樓！百年老字號蓮香樓/懷舊手工製襟江酒家/傳統大蒸爐海連茶樓

昔日與家人到酒樓用餐，坐在桌邊耐心等候點心車緩緩推來，隨意挑選心儀點心的溫暖場面，至今仍讓人回味無窮。但近年來，點心紙點單方式逐漸成為主流，傳統推車式點心服務的酒樓數目日益減少。今次，《星島頭條》特別為大家整理了香港現存僅餘的10家繼續採用點心車的酒樓，當中涵蓋多間歷史悠久的老字號、屋邨隱世酒樓及主打懷舊點心的，部分酒樓更讓食客在享用點心的同時，飽覽維多利亞港的壯麗景色。

點心車酒樓｜1. 蓮香樓 百年老字號 經典茶盅搭配懷舊點心

擁有超過百年歷史的廣州著名茶樓蓮香樓，在經歷三次易手後，於去年正式重新營業，更在今年5月於尖沙咀開設新分店，24小時營業為食客提供正宗的「一盅兩件」。兩間酒樓均保留傳統廣府早茶特色，阿姨推著點心車穿梭席間高聲叫賣，以經典茶盅蓋搭配多款懷舊點心，讓食客彷如穿越回舊日時光。

蓮香樓（中環）

地址：中環威靈頓街160-164號地舖

電話：21160670／34915855

營業時間：星期一至日 6am－10:30pm

蓮香樓（尖沙咀）

地址：尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1樓至2樓

電話：23201318

營業時間：星期一至日 24小時營業

2. 中環美心皇宮 經典點心車配180度維港景

位於中環愛丁堡廣場的美心皇宮，被譽為全港景觀最優美的傳統酒樓。酒樓採用高樓底設計，空間開揚寬敞，配合落地玻璃幕牆，180度維多利亞港海景一覽無遺。此外，美心皇宮位於九龍灣及沙田的分店，同樣提供點心車服務，讓更多食客體驗這份獨特的懷舊風情。

美心皇宮（中環）

3. 襟江酒家 百年老字號旺角重開 推車仔點心$25起

襟江酒家擁有逾百年歷史，前身正是顏氏家族經營的蓮香樓，創立於1909年清宣統元年，見證香港茶樓文化的興衰。經過44年沉寂，家族後人於今年將這經典名字重新帶來港人面前。酒樓所有點心由老師傅每日清晨人手製作，絕不使用預製菜，價格由$25起，分小、中、大、特、頂點五個級別，顧客可於點心車前挑選多款懷舊失傳點心，包括雀巢芋角、古法豬肚燒賣、鴨掌柚皮等，瞬間勾起舊日早茶回憶。

襟江酒家

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖

電話：23963988

營業時間：7am-11pm

4. 倫敦大酒樓 懷舊點心車 全日供應傳統港式點心

倫敦大酒樓位於旺角彌敦道的核心地段，自1979年開業以來，一直堅持全日供應傳統港式點心，成為不少老饕心目中的經典聚腳地。酒樓內保留罕見的推車點心模式，多款大型專用點心車穿梭於席間，包括蒸爐車、煎炸車、腸粉車及炸物車等，點心種類之豐富堪稱全港數一數二。食客只要看中任何一款熱騰騰的點心，輕輕向員工招手或叫喊，員工便會即時將點心車推到桌前，讓顧客即挑即食，充滿昔日茶樓的熱鬧氣氛與懷舊風情。

倫敦大酒樓

地址：旺角彌敦道612號好望角大廈地舖

電話：27718018／27716111

營業時間：星期一至日 7am－11pm

5. 龍珠酒樓 旺角新張酒樓 重現復古推車仔點心＋福祿壽禮堂

香港舊式酒樓日漸凋零之際，位於旺角荷李活商業中心2樓的「龍珠酒樓」近日開業，為市民帶來珍貴懷舊體驗。酒樓重現經典「大龍鳳」及「福祿壽」禮堂格局，金色雕龍配紅色佈景板，霓虹燈招牌閃爍，瞬間令人回到八九十年代。最吸引的是復古推車仔點心服務，門口兩架點心車每日分早市、午市、茶市三輪供應，傳統手工點心選擇豐富，包括古法炸芋角、蛋花大菜糕、鬆化牡丹酥等罕見款式，價格親民，最低僅$16.9一籠，點心紙則由$19.8至$34.8不等。

龍珠酒樓

地址：旺角彌敦道610號荷李活商業中心2樓A&B號舖

營業時間：星期一至日 8am-3pm；5:30pm-8:30pm

電話：8300 8142

6. 荃灣海連茶樓 新鮮出爐大蒸籠點心

作為荃灣福來邨內傳統茶樓，海連茶樓從每日清晨開始供應點心，更保留經典點心車服務。店員推著載滿剛出爐熱騰騰蒸籠的車子，在桌邊巡遊，讓顧客即時挑選心儀點心。另一亮點則是店內牆上的手寫餐牌，以傳統花碼標價，這種花碼源自中國古代數字書寫方式，曾在香港四、五十年代廣泛流行，如今已極少見到，成為海連茶樓別具懷舊風情的標誌。

海連茶樓

地址：荃灣福來邨永嘉樓地下15-16號舖

電話：24903134

營業時間：星期一至日 5am－2:30pm

7. 深水埗中央飯店 60多年老字號 點心車賣懷舊燒腩卷/大包

中央飯店屹立香港近60年，內部裝修保持懷舊而簡樸風格，就連門外告示牌亦由員工親手以毛筆書寫，充滿傳統特色。酒樓提供的點心種類偏向經典款式，包括較少見的燒腩卷、三寶大包、瓦罉煲仔飯以及西米焗布甸等，亦保留傳統點心車服務，員工會推車巡廳，並大聲報出每款點心的名稱，讓顧客清楚了解所提供的菜式。

中央飯店

地址：深水埗大埔道140號東廬大廈地下

電話：27776888

營業時間：星期一至日 6am－3:30pm；6pm－10pm

8. 煲仔王 屋邨隱世平價酒樓 點心車每日三個時段出巡

位於天水圍的隱世屋邨酒樓「煲仔王」屬敘福樓集團旗下，提供多款傳統美食，包括各種煲仔小菜、雞煲，以及炒粉、炒麵和飯類等選擇。酒樓的點心服務則分為早茶、午市以及下午茶三個時段，價錢由$13至$35不等。點心推車每日早上6時30分開出巡，直至當天點心全部售完。

煲仔王

地址：天水圍天恩邨天恩商場1樓108號舖

電話：36902738

營業時間：星期一至日 6:30am－11:30pm

9. 上環六安居 懷舊香港飲茶風情

六安居的前身是蓮香樓，擁有悠久歷史，店內外均散發濃厚懷舊氛圍，吸引許多遊客專程前來感受正宗香港飲茶風情。這家酒樓提供多款點心車系列，包括蒸點、炸物及酥皮類、中式甜品等，各式點心車在圓桌間來回穿梭。客人只需舉手示意，服務員即會停車供其挑選心儀點心。另外，據聞酒樓的熟客會使用特定手勢作為暗號，向服務員表達想飲的茶類，例如觸碰鼻子表示香片、觸碰耳朵代表普洱、觸碰眉毛則為壽眉，下次前往飲茶時，或可嘗試這些手勢。

六安居

地址：上環德輔道西46-50號2-3樓

電話：21569328

營業時間：星期一至日 6am－10pm

10. 蒸廬 啟德旗艦店復刻點心車 下午茶$29任選

位於啟德零售館的「蒸廬」於今年2月正式開幕，以即叫即蒸的傳統手工點心及真材實料燉湯著稱，店內點心全部現場製作，新鮮即蒸。招牌經典包括晶瑩蝦餃皇、蟹籽燒賣皇、鮮竹牛肉球及鮮蝦菜苗餃，每款均手工包製，港味十足。新店特別引入懷舊點心車，星期一至五下午2時30分至5時30分，顧客可享下午茶尋寶優惠，以大點統一價$29任選推車上所有點心。每日點心種類及數量不同，滿載驚喜，重溫一盅兩件舊日茶樓風情。

蒸廬（啟德零售館旗艦店）