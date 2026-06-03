雲海匯片皮鴨放題激罕1折！$36起任食3小時 紅白酒任飲 送鮑魚/虎蝦/響螺湯

雲海匯及囍慶集團旗下分店一向以高質粵菜及寬敞舒適的宴會空間聞名，無論是親友聚會還是商務宴請，都是饕客們的熱門首選。為了迎接618消費盛宴，三大分店特別推出限時搶購，其中最矚目的莫過於3小時片皮鴨放題，1折限定優惠低至每位HK$36，絕對是今年不容錯過的超值饗宴！

雲海匯/囍慶片皮鴨放題 45款佳餚任點任食

這次限定的3小時放題亮點十足。每位食客入座即送精緻的頭盤定食，包括「茄汁煎焗大虎蝦」，蝦肉彈牙且醬汁酸甜開胃；「蠔皇 6 頭鮮鮑魚伴椎茸」選用肥美厚實的鮑魚，以秘製蠔汁慢火燜煮，口感軟糯入味；更有滋補清甜的「雲南野菌燉響螺湯」。

而無限任點的菜式多達45款，招牌「片皮鴨」外皮烤得酥脆鬆化，鴨肉鮮嫩多汁，搭配特製醬料與配料，讓人一口接一口。此外，還有「酸甜黑豚肉」、「白灼海生蝦」、「老壇酸菜魚」等多款海鮮熱炒。精緻點心如「原隻鮮蝦餃」和「蟹籽燒賣皇」同樣無限量供應。若選擇於囍慶科學園分店用餐，還能額外獲贈杯裝雪糕、大廚老火湯、豉椒炒青口和補腦合桃包等獨家美食，絕對能讓美食愛好者大飽口福。

多重限定優惠套餐 PayMe/八達通支付折上折

除了超搶手的1折優惠外，同步亦推出「第二位HK$61.8」及「低至HK$138/位」等多款優惠套餐，適合不同時段及人數的聚餐需求。平日星期一至五的雙人套餐平均每位只需HK$114.5起，週末及假日平均每位也只需HK$129.5起，彈性極高。

此外，消費者於預訂時可善用各大支付平台之尊享優惠碼。PayMe用戶預訂本地及環球產品滿指定金額，輸入優惠碼【26PAY35】或【26PAY75】即可享高達HK$75的折扣。而使用八達通付款的用戶，輸入優惠碼【26OT30】或【26OT75】亦可享最高HK$75的立減優惠，讓這趟美食之旅性價比再創新高。