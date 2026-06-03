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港鐵大派1.8萬張免費單程票！6月限時3日開搶 即睇領取方法+優惠日期

生活百科
更新時間：13:46 2026-06-03 HKT
發佈時間：13:46 2026-06-03 HKT

港鐵免費車票｜港鐵是香港人每日出勤的重要交通工具。為了答謝市民支持，港鐵與宏利聯手，推出限時免費乘車優惠！在特定活動日的中午時分，市民只需登入手機應用程式即可搶飛，享受便捷的免費出行福利。

免費搭港鐵！大派18,000張本地單程車票

港鐵大派高達18,000張免費本地單程車票。
港鐵大派高達18,000張免費本地單程車票。

在香港繁忙的都市生活中，交通開支是日常開銷的重要部分。為了減輕大眾的出行負擔，港鐵「『八連』難得賞你搭港鐵活動」，向市民大方送出合共高達18,000張免費港鐵本地單程車票。這份誠意滿滿的禮遇將分階段發放，在為市民省下出行開支的同時，亦帶來實用的貼心驚喜。

免費MTR車票派發日期時間+搶票教學

免費車票在6月期間分3日發放，只要準時打開「MTR Mobile」Ａpp，即有機會得到：

  • 活動日期：2026年6月8日、18日及28日（三日限定）

  • 活動時間：上述活動當日中午 12:00（香港時間）

  • 派發詳情：每日發放 6,000 張免費本地單程票，共 18,000 張。每位「MTR Mobile」會員限領一張。未搶到者亦有機會獲得 30 MTR積分（名額有限，先到先得，須即日兌換）。

  • 領取方法：市民可於活動時間登入 MTR Mobile 手機應用程式領取，或直接透過活動登記專頁（按此）登入參與。

  • 車票發放：成功換領之車票將於搶飛當天起計 7 個工作天後存入「我的收藏」，會員須於 2027年1月2日或之前 領取至「我的車票」，自領取日起 30 日內 有效。

  • 使用限制：僅限乘搭港鐵本地車程一次。服務不適用於機場快綫、高鐵、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲車程、港鐵巴士與接駁巴士。入閘前須開啟 App 內「我的車票」深藍色「單程票」二維碼掃瞄進出閘。

 

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