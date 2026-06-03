簡約公屋第四期｜開放申請！長者可獲優先編配 租金$900起 即睇申請資格/教學/流程/日期
發佈時間：11:30 2026-06-03 HKT
簡約公屋第四期申請教學｜渴望改善居住環境，又想要租金便宜、住得舒服安全？機會來了！政府的「簡約公屋」第四期由今日起（6月2日）接受合資格人士申請。這次一共有超過11,000個全新單位，分佈於啟德、屯門及馬鞍山。「簡約公屋」租金相宜，更有專人管理和提供支援服務。為讓各位讀者更了解簡約公屋的申請流程，《星島頭條》為各位讀者以下羅列簡約公屋申請重要日子、資格及方法，申請流程、長者優先編配情況一文睇清！
簡約公屋第四期｜合資格人士需於6月23日前交表！申請資格／教學流程／重要日期大合集
交表時間非常關鍵，大家記得要在這三個星期的「優先期」內遞交表格！另外，政府還貼心地為大家準備了一筆搬遷津貼，幫輕大家換新家時的開支，即睇以下重要日子及福利詳情：
|優先交表日期
|2026年6月2日至6月23日
（在這段期間交表，會最優先處理！）
|預計入伙時間
|預計最快在今年第三季（即大約7月至9月起）就可以陸續搬進新家。
|搬遷好幫手
|成功入住的居民可以拿到 港幣 $1,950 至 $13,000 的一次性「住戶特別津貼」，幫補搬家和買家具的開支。
|早前已交表者
|如果你在之前幾期已經交了申請表，這次不需要重複遞交，房屋局會繼續為你辦理。
誰可以申請簡約公屋？申請資格及長者優先編配
為了讓最有需要的市民先住進新屋，政府特別設立了優先配屋機制。如果家中有老人家或小朋友，大家可以更放心。
|申請條件
|優先加分情況
|基本資格
|已經輪候傳統公屋 達 3 年或以上 的申請者，以家庭申請者優先。符合資格的申請人，這幾天會陸續收到房屋局寄出的信件和申請表。
|加分優先入住條件
|如果你目前居住在環境較差的地方（例如劏房、天台屋）、身體有特殊健康狀況，或者家中有長者、未成年子女、初生嬰兒等，政府都會給予較高的編配優先權，讓你更快上樓。
例子一：最快上樓！有痛症、住劏房的陳婆婆
70歲的陳婆婆和先生已經輪候傳統公屋4年，目前租住深水埗一個唐樓高層的劏房，每次出入都要辛苦地爬五層樓梯。陳婆婆因為膝關節退化，每次下樓買餸都膝頭痛。
在優先編配制度下，陳婆婆既是「長者家庭」，又居住在環境惡劣的「不適切居所（劏房）」，加上有醫生證明的「特殊健康狀況（關節炎）」，而且輪候公屋超過3年。她符合了所有的加分條件，所以屬於最優先、最快能獲分派新屋的一類。
例子二：身壯力健、住普通套房的阿明夫婦
阿明和太太是兩位年輕、身體健康的上班族，家裡沒有小朋友，也沒有老人家同行，他們同樣輪候了傳統公屋3年。目前他們租住在大埔區一個有電梯、環境還算整潔的普通套房。
雖然阿明夫婦符合基本申請資格，但因為他們目前的居住環境不算太差，家裡也沒有老幼需要照顧，身體亦很健康，所以他們的編配次序就會排在像陳婆婆那樣有迫切需要的家庭後面。
簡約公屋2大好處｜租金金額、單位設備齊全
「簡約公屋」的租金大約是同區新公屋的九折，能大大減輕住戶的每月開支。而且每個單位都乾淨企理，設備齊全。
1. 租金大約多少？
每月租金只要 港幣 $900 至 $2,990（視乎單位大小和地區而定）。
2. 單位裡有甚麼設備？
每個單位都貼心設有獨立洗手間、沖涼房、開放式煮食空間、熱水爐和抽氣扇，不用再跟別人共用廁所，安全又衛生。
這次有哪4個屋苑新項目可供選擇？
這次四個項目分佈在市區和新界，有些鄰近地鐵站，有些樓下就有巴士總站，交通都很方便：
|地區及項目名稱
|提供單位數
|適合人數
|交通及好處
|預估月租
|（一）啟德世運道（第二期）
|約 4,580 個
|1人至5人家庭
|鄰近啟德港鐵站，樓下有巴士和小巴去港九新界，非常方便。
|約 $1,310 - $2,990
|（二）屯門欣寶路
|約 2,850 個
|1人至5人家庭
|鄰近巴士總站，有接駁巴士直接到屯門站和兆康站。
|約 $900 - $2,010
|（三）屯門青發街
|約 3,040 個
|1人至4人家庭
|邨內自己設有巴士總站，方便去屯門市中心或轉車往市區。
|約 $900 - $1,610
|（四）馬鞍山恆光街
|約 860 個
|1人至5人家庭
|鄰近馬鞍山港鐵站，附近有很多巴士和小巴線，買餸交通都方便。
|約 $1,180 - $2,650
怎樣遞交申請表？
如果收到了政府寄來的申請表，填妥後可以選擇以下最方便的方法交表：
|交表方法
|具體做法與地址
|辦公時間
|方法一：
郵寄
|貼上郵票，寄到：「香港灣仔告士打道郵政局郵政信箱28222號 房屋局『簡約公屋』專責小組辦事處」
|以郵戳日期為準
|
方法二：
|放入「九龍橫頭磡南道3號 香港房屋委員會客務中心第二層平台」簡約公屋資訊站的投遞箱
|星期一至五
早上9:00 至 下午6:00
（星期六、日及公眾假期休息）
|方法三：
親身投遞
（灣仔）
|放入「香港灣仔告士打道5號 稅務大樓8樓801室 簡約公屋專責小組辦事處」的投遞箱
|星期一至五
早上9:00 至 下午6:00
（星期六、日及公眾假期休息）
|方法四：
親身投遞
（石硤尾）
|放入「九龍石硤尾邨美葵樓G06號鋪 『簡約公屋』資訊中心」的投遞箱
|星期一至五 早上9:00 至 下午6:00（星期六、日及公眾假期休息）
|方法五：
網上交
（電子）
|如果你和家人都有登記「智方便+」，可以直接用手機掃描申請表上的二維碼（QR Code）在網上填寫並交表。
|全天候24小時都可以