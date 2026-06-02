長者費用全免！豐澤「銀髮學院」免費工作坊 一對一專人指導學AI/平板/北上Call車/電子支付

隨著科技日新月異，現代人的日常生活與智能手機已密不可分。不論是查閱巴士到站時間、處理水電費等日常帳單，甚至是申請各類政府公共服務，都需要透過各式各樣的應用程式或電子錢包來完成。為此，電子產品連鎖店「豐澤 Fortress」特別推出長者專屬的「銀髮學院」免費工作坊，提供一對一指導，助老友記輕鬆跟上智慧生活的步伐。

豐澤「銀髮學院」長者免費工作坊 一對一專人指導學AI/平板

豐澤「銀髮學院」長者免費工作坊

許多長者在面對繁瑣的手機界面與帳戶設定時，往往感到力不從心，既擔心因操作錯誤而造成財產損失，又怕頻繁詢問後輩會帶來負擔。為了協助老友記消除對科技的疑慮，豐澤特別開辦「銀髮學院」，針對長者的切身需求，精心規劃了11大實用教學主題。

豐澤「銀髮學院」的專業專員將會使用最親切且簡單易懂的日常用語，為長者提供貼心的一對一指導，指導他們有關手機基礎操作、政務應用程式使用、電子錢包，以及社交媒體的使用等。透過這些專業的輔導服務，長者不僅能夠掌握實用的數碼技能，更能提升個人自信心，安全且愉快地融入現代化的數碼生活。

豐澤「銀髮學院」11大長者課程

豐澤「銀髮學院」

課程費用：費用全免

課程長度：1 小時

服務對象：60 歲或以上長者

出席須知：上堂時請出示樂悠咭或長者證件以核對學員資格

預約方法：可於豐澤官方網站登記預約

資料來源：豐澤 Fortress