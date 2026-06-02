長者費用全免！豐澤「銀髮學院」免費工作坊 一對一專人指導學AI/平板/北上Call車/電子支付
更新時間：17:49 2026-06-02 HKT
發佈時間：17:49 2026-06-02 HKT
發佈時間：17:49 2026-06-02 HKT
隨著科技日新月異，現代人的日常生活與智能手機已密不可分。不論是查閱巴士到站時間、處理水電費等日常帳單，甚至是申請各類政府公共服務，都需要透過各式各樣的應用程式或電子錢包來完成。為此，電子產品連鎖店「豐澤 Fortress」特別推出長者專屬的「銀髮學院」免費工作坊，提供一對一指導，助老友記輕鬆跟上智慧生活的步伐。
豐澤「銀髮學院」長者免費工作坊 一對一專人指導學AI/平板
許多長者在面對繁瑣的手機界面與帳戶設定時，往往感到力不從心，既擔心因操作錯誤而造成財產損失，又怕頻繁詢問後輩會帶來負擔。為了協助老友記消除對科技的疑慮，豐澤特別開辦「銀髮學院」，針對長者的切身需求，精心規劃了11大實用教學主題。
豐澤「銀髮學院」的專業專員將會使用最親切且簡單易懂的日常用語，為長者提供貼心的一對一指導，指導他們有關手機基礎操作、政務應用程式使用、電子錢包，以及社交媒體的使用等。透過這些專業的輔導服務，長者不僅能夠掌握實用的數碼技能，更能提升個人自信心，安全且愉快地融入現代化的數碼生活。
豐澤「銀髮學院」11大長者課程
- 手電與你任縱橫：教授基本的操作技巧，從相機自拍到影音平台觀看，讓長者隨時記錄生活並增添休閒樂趣。
- 老友記智方便應用：教導長者一步步開通與使用政府的「智方便」服務，方便日後在線查詢電子健康紀錄或處理生活大小事。
- 電子錢包找數無限「耆」：從零開始指導電子錢包註冊與網上支付技巧，並分享網絡安全防騙小貼士，讓長者安全體驗無現金支付的便利。
- 耆兵暢遊社交程式：協助長者註冊社交帳戶並學習如何添加好友、發布動態和回覆訊息，隨時隨地與親友及兒孫保持緊密聯繫。
- 自拍「耆」樂：分享簡易的手機拍照構圖技巧與精美濾鏡應用，幫助長者輕鬆拍出亮眼照片，留住珍貴一刻。
- 長者交通出行工作坊：教授如何利用手機App即時查詢巴士等公共交通的到站時間與路線規劃，讓日常出行更加自主和放心。
- 長者北上應用工作坊：帶領長者認識並熟悉內地常用的各類應用程式，輕鬆解決北上消費、出行及生活的基本需求。
- 長者防騙知識工作坊：深入淺出地分析常見的詐騙手法，傳授實用防騙技巧，有效提升長者日常的數碼安全警覺性。
- 長者平板娛樂工作坊：針對螢幕較大的平板電腦進行基礎操作教學，帶領長者探索更多元化的平板視聽與娛樂體驗。
- 海外老友記視象通訊傾唔斷：指導長者設定及使用視像通話功能，打破地域限制，隨時隨地與遠在海外的兒孫「面對面」溫馨傾訴。
- 長者AI應用工作坊：介紹時下流行的AI入門級工具與其基本功能，帶領老友記與時並進，親身體驗人工智能帶來的便捷。
豐澤「銀髮學院」
- 課程費用：費用全免
- 課程長度：1 小時
- 服務對象：60 歲或以上長者
- 出席須知：上堂時請出示樂悠咭或長者證件以核對學員資格
- 預約方法：可於豐澤官方網站登記預約
資料來源：豐澤 Fortress
同場加映：長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
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