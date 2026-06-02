美心MX長者優惠！晚市堂食+外賣75折 限時一日長者咭/樂悠咭專享

美心MX作為香港深受歡迎的港式連鎖快餐品牌，一直以來憑藉地道港式風味與親民價格，成為無數市民解決三餐的日常食堂。為了回饋各位老友記，美心MX與美心Food²特別於6月4日推出限時「長者優惠日」，長者在下午5點後的晚市時段不論堂食或外賣，即可享有超值的75折優惠，讓各位長輩能以極具性價比的價格享受一頓溫馨豐盛的晚餐！

美心MX／美心Food² 長者晚市專享75折

美心MX與美心Food²於6月4日推出限時一天的「長者優惠日」。

美心MX與美心Food²的晚市菜單向來多元化，涵蓋了各式港式經典美食。其中最受歡迎的莫過於外皮金黃酥脆、肉質嫩滑多汁的招牌燒味，不論是蜜汁叉燒還是惹味切雞，都散發著濃郁的地道風味。此外，其招牌焗豬扒飯更是深受男女老少喜愛的經典之作，厚實的豬扒配上酸甜開胃的番茄醬汁與香濃起司，烘烤至金黃微焦，每一口都充滿層次感。老友記只需於優惠時段出示長者證明，即可在舒適的環境下以75折優惠細意品嚐這些熱騰騰的佳餚，既吃得飽足又能節省開支。

這項貼心的「長者優惠日」並非單日限定，而是橫跨多個月份的長期福利！優惠定於每個月的第一個星期四。本月份的優惠就在6月4日晚上，老友記不妨提前標記在行事曆上，方便與親友一同聚餐。

美心MX長者優惠詳情