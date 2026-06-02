美心MX長者優惠！晚市堂食+外賣75折 限時一日長者咭/樂悠咭專享
發佈時間：11:05 2026-06-02 HKT
美心MX作為香港深受歡迎的港式連鎖快餐品牌，一直以來憑藉地道港式風味與親民價格，成為無數市民解決三餐的日常食堂。為了回饋各位老友記，美心MX與美心Food²特別於6月4日推出限時「長者優惠日」，長者在下午5點後的晚市時段不論堂食或外賣，即可享有超值的75折優惠，讓各位長輩能以極具性價比的價格享受一頓溫馨豐盛的晚餐！
美心MX／美心Food² 長者晚市專享75折
美心MX與美心Food²的晚市菜單向來多元化，涵蓋了各式港式經典美食。其中最受歡迎的莫過於外皮金黃酥脆、肉質嫩滑多汁的招牌燒味，不論是蜜汁叉燒還是惹味切雞，都散發著濃郁的地道風味。此外，其招牌焗豬扒飯更是深受男女老少喜愛的經典之作，厚實的豬扒配上酸甜開胃的番茄醬汁與香濃起司，烘烤至金黃微焦，每一口都充滿層次感。老友記只需於優惠時段出示長者證明，即可在舒適的環境下以75折優惠細意品嚐這些熱騰騰的佳餚，既吃得飽足又能節省開支。
這項貼心的「長者優惠日」並非單日限定，而是橫跨多個月份的長期福利！優惠定於每個月的第一個星期四。本月份的優惠就在6月4日晚上，老友記不妨提前標記在行事曆上，方便與親友一同聚餐。
美心MX長者優惠詳情
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優惠日期：2026年6月4日（只限一天）
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優惠時段：下午5點後晚市時段，適用於堂食及外賣自取
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適用對象：長者須於結帳前出示有效的「長者咭」、「樂悠咭」或「長者八達通」正本（影印本恕不接受）
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優惠內容：堂食或外賣即享晚市 75 折優惠（於單一發票內最多只可使用一次）
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適用分店：全線美心MX分店（西九高鐵站分店除外）及全線美心Food²分店
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不適用範圍：此優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣 2 人餐、晚市外賣加餸、燒味斬料、特價燒味優惠、八達通增值服務、網上外賣自取平台及所有外送服務。
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注意事項：優惠不能兌換現金，且不可與其他優惠並用。如有任何爭議，美心食品有限公司保留最終決定權。
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