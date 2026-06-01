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連鎖快餐燒味優惠！全新珍味瑤柱貴妃雞 限時外賣驚喜價$48起 

飲食
更新時間：18:42 2026-06-01 HKT
發佈時間：18:42 2026-06-01 HKT

太興集團作為香港家喻戶曉的港式茶餐廳領軍品牌，多年來憑藉其招牌燒味與高質素餐飲，深受大眾歡迎。今次限時推出「珍味瑤柱貴妃雞」外賣推廣，全隻驚喜價只需港幣$88、半隻低至$48，以超值划算的價錢，讓大家輕鬆品嚐極致粵菜美味。

太興珍味瑤柱貴妃雞 反覆浸煮造就極致鮮嫩口感 

太興集團推出限時「珍味瑤柱貴妃雞」外賣優惠。
太興集團推出限時「珍味瑤柱貴妃雞」外賣優惠。

這款期間限定的佳餚精選了上等瑤柱作為靈魂食材，將其鮮美精華融入特製熬煮的清雞湯之中。師傅採用極其考究的粵式浸製工藝，將整隻嫩雞在滾燙的瑤柱清湯中反覆浸煮，讓湯底的鮮甜味深層滲透至每一寸雞肉與雞骨之中。

這樣製作出來的貴妃雞，肉質特別細緻嫩滑，外皮金黃油亮，入口鮮美多汁，散發著淡淡的瑤柱清香與雞肉本鮮。每一隻貴妃雞均由分店每日現場浸製，一浸好便準時開賣，確保帶給所有食客最極致的「真鮮」與「珍味」，滋味無限。

限時外賣自取盡享超值優惠

為了讓食客在繁忙的日常中也能輕鬆享用這款精緻佳餚，太興特別推出了極具吸引力的外賣自取優惠。不論是家庭晚餐或聚會加餸，這款雞都是性價比極高之選：

  • 外賣優惠價：全隻 $88 (原價 $108) ｜ 半隻 $48 (原價 $58)

  • 供應時間：每日下午 3:30 至 6:30 (黃金加餸時段，售完即止)

  • 供應分店：全線太興分店均有發售 (注意：信德中心、MegaBox 及加連威老道分店除外)

 

同場加映：快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼

 

 

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