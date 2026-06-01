快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼

美心MX燒味優惠｜美心MX作為香港家喻戶曉的連鎖港式快餐品牌，一向以地道美味與親民價格深受本港家庭及上班族的喜愛。踏入六月，美心MX推出極具吸引力的外賣燒味優惠，當中肥美多汁的半斤蜜汁叉燒僅需$33，為晚餐豐富加餸。

美心MX燒味限時低至6折！最平$33歎半斤叉燒/燒味三拼

美心MX燒味限時低至6折！最平$33歎半斤叉燒/燒味三拼

經典燒味限時低至$33

在這個炎炎夏日，美心MX與Food²同步推出限時優惠，精心準備了多款令人垂涎的港式燒味，為晚餐餐桌增添滋味。其中人氣首選「半斤叉燒」優惠價僅$33，選用肥瘦適中的優質豬肉，塗上秘製蜜汁烤製，外焦內嫩且蜜香四溢，是佐飯的不二之選。

除了人氣爆燈的叉燒外，美心MX與Food²亦貼心地推出了僅售$35的「燒味三拼」外賣優惠。這款拼盤最適合有選擇困難症的食客，能一次過品嚐到三款極具港式情懷的招牌燒味，包括紅腸、叉燒及切雞，無論家庭分享或個人享用都極具性價比。

美心MX & Food² 外賣燒味優惠

優惠期限： 即日起至6月21日（日）

供應時間： 每日下午3時30分起限量供應

優惠詳情： 外賣半斤叉燒$33、外賣燒味三拼$35

適用分店： 全線美心MX分店（大會堂、大學站、西九高鐵站分店除外）及全線Food²分店

條款細則： 每日供應數量有限，售完即止。產品款式視乎分店供應而定。

資料來源：美心MX (Maxim's MX)