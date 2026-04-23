長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學

長者免費AI電腦課程｜友智識｜長者進階數碼培訓計劃｜活到老，學到老，數碼科技日新月異，不少長者或會感到力不從心。為了讓一眾老友記享受到科技帶來的便利，政府數字政策辦公室（數字辦）宣布，新一輪「友智識」長者進階數碼培訓計劃將於本月起陸續接受報名，費用全免，只要是60歲或以上、對數碼科技有基本認識的長者即可參加！即睇報名詳情及教學。

長者免費課程｜數字辦「友智識」長者進階數碼培訓計劃

數字辦的進階數碼培訓計劃旨在提升長者的數碼知識。

數字辦的進階數碼培訓計劃旨在提升長者的數碼知識，協助老友記掌握人工智能（AI）、區塊鏈等新興科技的應用，將科技融入生活。課程內容既「貼地」又多元化，由三間本地大學的長者學苑負責設計和教授，確保質素與實用性。

精選課程涵蓋多個熱門領域，切合長者日常生活所需：

AI入門與智能助理 ：學習近年大熱的AI是甚麼，並懂得使用「Google Gemini」、「DeepSeek」等智能助理，用語音就能輕鬆查詢資訊、設定溫馨提示、甚至翻譯，猶如多了一位貼心助手。

數碼理財及網絡安全 ：學習使用網上銀行、電子錢包，並懂得如何防範五花八門的金融騙案，安心管理退休後的財富。

智能家居與雲端儲存 ：探索如何透過物聯網（IoT）技術打造舒適的智能家居；並學習使用iCloud、Google相簿等雲端服務，輕鬆備份及與家人分享珍貴的生活照。

相片後製與創作：學習利用AI工具修復舊照片，或為旅遊風景相片「執靚啲」，發揮無限創意。

除了以上精選課程，計劃亦涵蓋機械人、自動駕駛汽車、簡易編程等更前沿的科技主題，為充滿好奇心的老友記打開通往新世界的大門。

大學專業團隊設計課程 涵蓋AI/理財/智能家居

「友智識」計劃自2019年推出以來，深受長者歡迎，至今已惠及超過19,000人次。數字辦發言人表示，期望憑藉大學長者學苑豐富的教學經驗，進一步深化課程內容，為老友記開拓更廣闊的學習領域。負責設計及教授課程的機構均為本地大學，包括香港都會大學長者學苑、香港中文大學賽馬會老年學研究所，以及香港理工大學樂齡與家庭研究中心。

發言人期望，長者不僅是數碼科技的使用者，更能透過學習，積極實踐數碼生活，從而增強自信，享受科技創新帶來的便利與樂趣。新一輪計劃預計在未來兩年，合共提供超過170個課程，惠及長者料超過4,000人次。

長者免費數碼課程｜三步報名教學

有興趣參加的長者，可以依照以下步驟報名：

步驟 內容 第一步：

瀏覽課程 前往「樂齡IT易學站」網站 （按此）查閱所有課程的詳細資料，例如上課時間、地點和內容。 第二步：

選定心儀課程 由於課程由三間不同大學舉辦，每間大學的報名日期及網頁均有不同，長者需留意心儀課程的主辦機構及報名開始日期。 第三步：

網上提交申請 在指定的報名開始日期，進入相關大學的報名網頁，提交網上報名表即可，過程簡單方便。

想了解更多有關「友智識」的計劃詳情，可瀏覽數字辦的官方網頁 >>按此<<