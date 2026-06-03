連鎖酒樓晚市震撼優惠！激抵$1脆皮燒乳鴿 南非鮮鮑魚/燒鵝皇/蝦球$16.8起

深受粵菜愛好者歡迎的連鎖粵式酒家茶皇殿，憑藉其真材實料的精緻粵式佳餚與舒適雅致的用餐環境，在香港餐飲界累積了極高的人氣。今期茶皇殿驚喜推出全新「晚市堂食6選1」優惠，其中極受歡迎的招牌脆皮燒乳鴿更可以震撼價 $1 即可享用，絕對是全港食客不容錯補的極致性價比之選！

茶皇殿晚市堂食優惠 招牌粵菜低至$1起

茶皇殿推出全新「晚市堂食6選1」優惠。

茶皇殿在這次「晚市堂食6選1」推廣中，特別挑選了六款深受老饕喜愛的人氣招牌菜式，每一道皆由大廚精心烹調，真材實料。當中首推名物「脆皮燒乳鴿」，外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，一口咬下滿嘴油香，堪稱每枱必點的粵式經典；而「陳皮蒸六頭南非鮮鮑魚」則選用肥美多肉的優質六頭南非鮑，伴以清香陳皮同蒸，將鮑魚本身的鮮甜味發揮得淋漓盡致。此外，「茶皇招牌燒鵝皇」同樣不容忽視，皮脆肉嫩且肥而不膩，搭配秘製醬汁一同入口，滿溢濃郁的油脂香氣。

除了極致的家禽與鮑魚盛宴，海鮮與經典小炒同樣令人垂涎。精選的「清蒸沙巴龍躉」火候控制得恰到好處，魚肉鮮甜嫩滑，完美呈現海味的原汁原味；「西蘭花炒蝦球」則將爽嫩的蝦球與鮮甜的西蘭花一同快炒，鑊氣十足且口感層次豐富。最後，以一碗火候十足的「海底椰螺頭燉雞」作結，清甜甘潤的滋補老火湯非常適合都市人滋陰潤肺。不論是家庭團聚、親友聚餐還是商務宴請，這些誠意之作都能讓每位食客享受到最地道、最豐盛的粵式風味。

茶皇殿晚市堂食六選一優惠詳情