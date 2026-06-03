大圍平民粵菜天花板！福盈酒家超值晚市優惠 $268歎龍蝦伊麵 片皮鴨/香妃雞/蒸魚$58起
更新時間：13:45 2026-06-03 HKT
發佈時間：13:45 2026-06-03 HKT
發佈時間：13:45 2026-06-03 HKT
位於沙田大圍隆亨商場的福盈酒家，向來以優質粵菜與親民價格深受街坊歡迎。即日起，酒樓更推出震撼晚市優惠，只需$58起即可品嚐香妃雞、片皮鴨等經典粵菜，更有矜貴的澳洲龍蝦伊麵、蒸金尾斑等海鮮選擇，有著超高性價比。
大圍福盈酒家晚市優惠 $268歎澳洲龍蝦伊麵
片皮鴨/香妃雞/蒸魚$58起
福盈酒家本次優惠最矚目的是經典名菜「京式片皮鴨」，每隻僅需$98。大廚選用肥美優質鴨隻，烤至外皮金黃酥脆，鴨肉香嫩多汁，搭配特製甜麵醬、青瓜絲與煙韌餅皮，入口層次極其豐富。食客更可另加$48升級「二食」，選擇七彩炒鴨絲、涼瓜爆鴨件或薑蔥炆鴨件，一鴨兩吃非常划算。
另一招牌是「高湯焗澳洲龍蝦伊麵底」僅售$268。大廚以香濃高湯將每隻約1斤2兩重的龍蝦焗製，肉質爽口彈牙、味道鮮甜，底部的伊麵飽吸龍蝦與高湯的鮮甜精華，每一口都是極致享受。此外，福盈酒家還有提供「薑蔥焗台山桶蠔」、「蝴蝶蒸金尾斑」及「瑤池香妃雞」，選擇多元。
大圍福盈酒家晚市優惠
- 地址：沙田大圍田心街1號隆亨商場1樓115號舖
- 訂座電話：2327 3008
- 優惠菜式與價格：
- 瑤池香妃雞：2-6位（半隻）$58 / 7位以上（壹隻）$98
- 蝴蝶蒸金尾斑：2-6位（約1斤）$68 / 7位以上（約2斤）$128
- 薑蔥焗台山桶蠔：$78
- 京式片皮鴨：一食$98 / 二食加$48（可選：七彩炒鴨絲、涼瓜爆鴨件、薑蔥炆鴨件）
- 高湯焗澳洲龍蝦伊麵底（約1斤2兩）：$268
- 優惠細則：
- 2-6位可選1款，7位或以上可選2款。
- 需惠顧一款正價小菜方可享有此優惠。
- 限堂食供應，不設外賣，數量有限，售完即止。
- 逢星期六、日及公眾假期，每款優惠菜式另加$10。另收茶芥及加一服務費。
資料來源：香港酒樓關注組
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