大埔街坊酒樓全日四市大劈價！特價點心$8.8起 晚市$8歎乳鴿/鮑魚

大埔街坊酒樓「大日子酒家」近日推出全日四市優惠，不論是清晨飲茶還是家庭聚會都有超划算選擇，其中午市特價點心低至$8.8起，而晚市更可以$8歎乳鴿或鮑魚，堪稱近期最不可錯過的美食著數。

大埔「大日子酒家」全日四市優惠 點心$8.8起 乳鴿/鮑魚$8

大埔「大日子酒家」全日四市優惠 點心$8.8起 乳鴿/鮑魚$8

「大日子酒家」的優惠時段覆蓋全日多個時刻。在早茶時段，茶客只要在早上9:30前結賬並離座，即可享有全單點心75 折的超級折扣，精選特價點心亦只需 $19.8 起，非常適合晨運後的長者和街坊。到了午茶黃金時段，則設有$8.8特價點心及$28燒味飯，配上熱茶就是打工仔物美價廉的午餐首選。

若在悠閒的下午茶時段到訪，只需$36.8起便能享用滋味雙拼孖寶；而港人最愛的招牌燒味瀨粉，也以特惠價$19.8起供應，瀨粉爽滑吸汁，搭配肥美燒味，實屬午後提神良伴。在晚市時段，「大日子酒家」更特別呈獻每隻僅需$8的極品乳鴿與冰鎮鮑魚，乳鴿皮脆肉多汁，冰鎮鮑魚則爽口彈牙、鮮美無比，此外，適合親友共聚的自選晚市套餐也只需$298起，極具性價比。

大日子酒家全日四市超值優惠

早市優惠 優惠詳情：全單點心享有 7.5 折，精選特價點心 $19.8 起。 適用時間：星期一至六（公眾假期除外），須於早上 9:30 前結帳及離座。

午市優惠 優惠詳情：特價點心 $8.8 起、招牌燒味飯 $28、自選套餐 $148 起。 適用時間：星期一至六（公眾假期除外）。

下午茶優惠 優惠詳情：超值雙拼孖寶 $36.8 起、燒味瀨粉 $19.8 起。 適用時間：星期一至六（公眾假期除外）。

晚市優惠 優惠詳情：脆皮乳鴿 $8/隻、冰鎮鮑魚 $8/隻、精選自選套餐 $298 起。 適用時間：每日晚市時段適用。

店舖資料 地址：大埔運頭街12-18號美華大廈地舖 電話：2660 9906



資料來源：大日子酒家