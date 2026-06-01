觀塘早茶推介！酒樓超值點心優惠$9.8起 網民：退休人士自覺好幸福

位於觀塘的龍寶酒家向來以大眾化價錢及正宗廣東點心深得坊眾喜愛，是不少市民晨早品茗的好去處。最近，酒樓推出了令人驚喜的「回味價」懷舊優惠，多款經典點心如叉燒包、燒賣及蝦餃等，最低只需$9.8便能品嚐，同時亦設有選擇豐富的早市自選孖寶優惠。

觀塘龍寶酒家點心優惠 $9.8起歎叉燒包/燒賣/蝦餃

龍寶酒家誠意推出「早市超值自選孖寶」，讓食客自由配搭心頭好，可以優惠價$31.8任選兩款點心，如南乳炆豬手、潮州蒸粉粿、皮蛋瘦肉粥、蛋黃蓮蓉包等，亦可$36.8的價錢升級選擇翡翠原隻中蝦腸、鮮蝦乾蒸燒賣皇或粉麵飯，性價比極高。

除自選孖寶外，酒家更帶食客重溫昔日情懷，推出時光倒流「回味價」優惠，蠔皇叉燒包、百花炸鮮蝦角、眉豆花生豬骨粥等精選點心一律只售$9.8。此外，下午茶時段亦有「大大碗下午茶燒鵝湯米」，每碗僅需$23.8，是午後消遣的極佳之選。

網民：退休人士自覺好幸福

有網民日前親臨龍寶酒家觀塘分店，並於網上分享了用餐體驗，形容店內的氣氛十分寧靜舒適，食客能夠一邊享受美食，一邊觀賞窗外開揚的街道景致。由於早市茶客多為過著退休生活的長者，現場環境更顯悠閒，他更表示望向窗外，看著「街上奔走中嘅人群」，再對比自己與身邊茶客的悠哉自得不由得有感而發「自覺真係好幸福」。

資料來源：食自己