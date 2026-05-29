荃灣星級酒店中菜廳優惠 早市點心$13.8起 自選孖寶$36.8 棉花雞/叉燒酥/燒賣

位於荃灣悅來酒店4樓的酒樓「龍子薈．潮客」一直以精緻粵菜、地道潮州佳餚與優雅舒適的環境深受廣大食客歡迎。近日，酒樓強勢推出極具吸引力的早茶推廣活動，精選早市點心每款僅由$13.8起，更有性價比極高的點心孖寶套餐只需$36.8。

荃灣悅來酒店「龍子薈．潮客」推早市優惠 特價點心$13.8起

「龍子薈．潮客」地理位置優越，坐落於荃灣市中心著名地標悅來酒店（俗稱熊貓酒店）內，周邊交通網絡四通八達。近日更為食客帶來早市著數優惠，只需$13.8起即可品嚐到各式傳統與創新點心，如北菇棉花雞、皮蛋瘦肉粥、桔梗叉燒酥、蟹籽燒賣皇、金蒜蝦春卷等，不僅非常適合長者晨運後與三五知己品茗相聚，也為附近的上班族提供了一個豐富、美味且經濟實惠的早餐好選擇。

$36.8點心孖寶 自選炸雲吞/牛肉腸/鹹水角

除了多款平價的單點點心外，「龍子薈．潮客」更貼心推出了只需$36.8的「點心孖寶」優惠組合。食客可以從18款點心中進行自由搭配，當中的選項包括鮮蝦五柳炸雲吞、香茜牛肉腸、鯪魚蓉煎釀茄子及鹹水角等，搭配一壺馥郁醇厚的茗茶，享受粵式飲茶文化。

「龍子薈．潮客」早市點心優惠

地址：新界荃灣荃華街3號悅來酒店4樓

適用時段：星期一至六 8am-11:45am；紅日 8am-10:59am（每款加$3）

條款及細則：另收加一服務費及茶芥收費；不適用於外賣。

資料來源：香港酒樓關注組