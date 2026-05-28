海雲天燒鵝皇快閃27折！$98起歎酒店主廚出品兼享維港無敵海景 堂食外賣同價

位於黃埔九龍海逸君綽酒店內的知名高級中菜廳「海雲天」，坐擁210度無遮擋維港醉人景致，一直深受饕客與家庭聚餐的青睞。餐廳現時推出震憾快閃優惠，正宗廣東燒鵝皇低至27折，半隻外賣或堂食只需HK$98，絕對是性價比極高的加餸首選！

九龍海逸君綽酒店海雲天 星級主廚秘製廣東燒鵝皇

九龍海逸君綽酒店海雲天燒鵝皇優惠

提到廣東傳統燒味，燒鵝絕對是不可或缺的經典名菜。海雲天的星級主廚精挑細選優質肥美鵝隻，嚴格遵循傳統秘方與繁複工序精心燒製。新鮮出爐的燒鵝外皮金黃酥脆，一口咬下肉汁滿溢於口腔之中，鵝肉肉質嫩滑且帶有濃郁的油脂香氣，每一口都令人食指大動。無論是喜歡品嚐燒鵝髀的肥美，還是燒鵝胸的結實口感，這道廣東正宗燒鵝皇都能滿足一眾美食愛好者的味蕾。

是次快閃優惠極具彈性，食客可以根據個人喜好選擇堂食或外賣自取。若想享受極致的用餐氛圍，不妨選擇於海雲天堂食，在優雅舒適的環境中，一邊品嚐皮脆肉嫩的燒鵝，一邊飽覽210度無遮擋的維港迷人海景，享受視覺與味覺的雙重盛宴。若希望與家人溫馨共享，外賣自取更是家庭加餸的完美選擇，買回家即食，而且外賣自取更可免收加一服務費及茶位費，讓顧客以最實惠的價錢品嚐星級佳餚。