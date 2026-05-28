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海雲天燒鵝皇快閃27折！$98起歎酒店主廚出品兼享維港無敵海景 堂食外賣同價

飲食
更新時間：17:45 2026-05-28 HKT
發佈時間：17:45 2026-05-28 HKT

位於黃埔九龍海逸君綽酒店內的知名高級中菜廳「海雲天」，坐擁210度無遮擋維港醉人景致，一直深受饕客與家庭聚餐的青睞。餐廳現時推出震憾快閃優惠，正宗廣東燒鵝皇低至27折，半隻外賣或堂食只需HK$98，絕對是性價比極高的加餸首選！

5月29日12:00開搶
【海雲天燒鵝皇優惠】
>>按此預訂<< 

九龍海逸君綽酒店海雲天 星級主廚秘製廣東燒鵝皇

九龍海逸君綽酒店海雲天燒鵝皇優惠
九龍海逸君綽酒店海雲天燒鵝皇優惠

提到廣東傳統燒味，燒鵝絕對是不可或缺的經典名菜。海雲天的星級主廚精挑細選優質肥美鵝隻，嚴格遵循傳統秘方與繁複工序精心燒製。新鮮出爐的燒鵝外皮金黃酥脆，一口咬下肉汁滿溢於口腔之中，鵝肉肉質嫩滑且帶有濃郁的油脂香氣，每一口都令人食指大動。無論是喜歡品嚐燒鵝髀的肥美，還是燒鵝胸的結實口感，這道廣東正宗燒鵝皇都能滿足一眾美食愛好者的味蕾。

是次快閃優惠極具彈性，食客可以根據個人喜好選擇堂食或外賣自取。若想享受極致的用餐氛圍，不妨選擇於海雲天堂食，在優雅舒適的環境中，一邊品嚐皮脆肉嫩的燒鵝，一邊飽覽210度無遮擋的維港迷人海景，享受視覺與味覺的雙重盛宴。若希望與家人溫馨共享，外賣自取更是家庭加餸的完美選擇，買回家即食，而且外賣自取更可免收加一服務費及茶位費，讓顧客以最實惠的價錢品嚐星級佳餚。


【海雲天燒鵝皇優惠】
>>按此預訂<< 

  • 預訂日期：2026年5月29日中午12:00至6月4日晚上23:59

  • 使用日期：2026年5月29日至6月30日

  • 餐廳名稱：黃埔九龍海逸君綽酒店海雲天

  • 餐廳地址：九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店二樓（港鐵黃埔站D2出口步行約4分鐘直達）

  • 優惠套餐及價錢

    • 【半隻廣東正宗燒鵝皇】：快閃價 HK$98（原價 HK$368）

    • 【一隻廣東正宗燒鵝皇】：快閃價 HK$188（原價 HK$698）

  • 堂食詳情

    • 供應時間：上午11:00至晚上20:00

    • 注意事項：堂食需於現場另收加一服務費及茶芥費

  • 外賣自取詳情

    • 自取時間：下午14:00至晚上20:00

    • 注意事項：不收取加一服務費及茶位費



同場加映：Chef Zone尖沙咀韓式自助餐買一送一！人均$94起歎100款菜：醬油蟹+醃海鮮+烤肉

 

 

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