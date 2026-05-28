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Chef Zone尖沙咀韓式自助餐買一送一！人均$94起歎100款菜：醬油蟹+醃海鮮+烤肉

飲食
更新時間：16:12 2026-05-28 HKT
發佈時間：16:12 2026-05-28 HKT

位於尖沙咀心臟地帶，全港首間韓式自助餐「Chef Zone」，自開業以來己受不少網民、foodie熱捧，以醬油蟹、人參雞、鮑魚粥等多款正宗韓式風味深受食客歡迎。最近餐廳推出快閃買一送一優惠，人均只需$94起，即可品嚐韓式烤肉、炸雞，甚至人氣醬油蟹等超過100款地道美食，絕對是韓國菜愛好者不可錯過的搵食好去處！

尖沙咀萬呎韓國自助餐買一送一!  網紅Chef Zone激減至$94/位

「ChefZone」佔地逾10,000平方呎，場內設有250個寬敞雅座，是全港首個具備如此龐大規模的韓國餐飲地標。餐廳由經驗豐富的韓國籍廚師團隊親自坐鎮，致力將最地道的韓國飲食靈魂帶到香港，並巧妙地與現代西式美學完美結合，為顧客提供視覺與味覺的雙重享受。寬敞舒適的環境非常適合家人聚餐或朋友聚會。

必食回本地醬油蟹+烤牛肉+鮑魚粥

全場精心劃分出16個美食專區，呈獻超過100款精選料理。肉食愛好者必定要鎖定經典韓式烤肉區，當中包括肉汁豐富的烤牛肉、烤五花腩，以及特色部位如口感軟腍的燉牛肋排、烤頂級無骨牛肋排及具藥膳風味的牛腸。此外，人氣大熱的韓式甜辣與醬油炸雞外皮酥脆，也是回本必食之選。

喜歡海鮮的食客，絕對不能錯過餐廳提供的道地韓式醃漬海鮮。當中以醬油醃蟹最受矚目，蟹肉鮮甜伴隨濃郁醬香（只限指定時段供應），更有醃鮭魚及醃鮑魚等矜貴選擇。除了主食，場內亦備有滋補人參雞湯、使用優質食材的莞島鮑魚粥、多款韓式煎餅及街頭風味點心，最後配上特製韓式冰淇淋或傳統米酒，為大餐完美作結。

【午市優惠｜買1送1】60分鐘韓式自助餐（100+款精選料理）(>>按此預訂<<)

  • 優惠價：$188/2位，平均每位$94（原價$188/位）
  • 入座時間：12:00｜12:30｜13:00｜14:00

【午市優惠｜買1送1】90分鐘韓式自助餐（含醬油醃蟹等）(>>按此預訂<<)

  • 優惠價：$278/2位，平均每位$139（原價$278/位）
  • 入座時間：12:00至14:00（每半小時一節）

【晚市優惠｜買1送1】90分鐘韓式自助餐（含醬油醃蟹等）(>>按此預訂<<)

  • 優惠價：星期一至四 $308/2位（平均每位$154）；星期五至日 $328/2位（平均每位$164）
  • 入座時間：18:00至20:00（每半小時一節）

【閒時優惠｜買1送1】120分鐘韓式自助餐（含烤頂級牛肋排等）(>>按此預訂<<)

  • 優惠價：$248/2位，平均每位$124（原價$248/位）
  • 入座時間：14:00至17:00（每半小時一節）

【午市優惠｜買3送1】60分鐘韓式自助餐(>>按此預訂<<)

  • 優惠價：$564/4位，平均每位$141（原價$188/位）

(註：現場另收10%服務費，按原價計算)

Chef Zone 韓式自助餐買一送一優惠：

  • 優惠預訂期： 2026年5月29日18:00 至 6月4日23:59
  • 使用日期： 2026年6月1日 至 6月30日
  • 餐廳地址： 尖沙咀加拿芬道20號加拿芬廣場3樓
  • 營業時間： 12:00-23:00

延伸閱讀：全港首間韓國自助餐Chef Zone進駐尖沙咀！$298起任食150+韓式美食 醬油蟹蝦/鮑魚/生牛肉紫菜飯卷/人參雞

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