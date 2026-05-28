荃灣街坊酒樓晚市$1小菜！堂食限定優惠 自選白灼蝦/蒸虎斑/生炸乳鴿

位於荃灣的街坊人氣中菜酒樓「花萼樓」，近期推出極具吸引力的晚市震撼推廣！現凡於指定晚市時段惠顧，即可以低至$1的極致優惠價，品嚐鮮甜彈牙的白灼生猛海蝦，或是肉厚嫩滑的清蒸虎斑龍躉，絕對是親朋好友聚餐、下班後大快朵頤的超值首選。

荃灣街坊酒樓「花萼樓」晚市優惠 $1歎白灼蝦/蒸虎斑/生炸乳鴿

荃灣街坊酒樓「花萼樓」晚市優惠 $1歎白灼蝦/蒸虎斑/生炸乳鴿

這次花萼樓的晚市推廣可謂誠意十足，特別精選了三款深受食客喜愛的招牌菜式，讓大家以$1的超低價進行換購。首推必定是「白灼生猛海蝦」，大廚嚴選每日新鮮海蝦，以精準火候的白灼烹調方式，完美保留蝦肉的鮮甜與彈牙爽脆口感。若偏好魚類的鮮味，則可以選擇「清蒸虎斑龍躉」，魚肉豐厚滑嫩，透過最考驗食材新鮮度的清蒸做法，最能帶出魚肉本身的鮮香。

除了生猛海鮮之外，喜歡香口食物的食客絕不能錯過「生炸BB乳鴿」。這道經典粵菜經過秘製香料等多重工序醃製入味後，再以高溫生炸至外皮金黃香酥、脆口無比。值得一提的是，$1優惠僅適用於星期一至五，公眾假期除外，並且只限堂食。

花萼樓晚市$1優惠

餐廳地址： 荃灣千色匯 1 期 5 樓 5B 舖

聯絡及訂座電話：2615 0818

WhatsApp 查詢：6312 0379

【優惠一：晚市$1三選一優惠】

可選菜式： 白灼生猛海蝦 / 清蒸虎斑龍躉 / 生炸BB乳鴿（三選一）

適用時間： 星期一至五（公眾假期除外）

條款細則： 只限堂食；按人數（2-3人、4-7人、8人以上）提供不同份量選擇。

資料來源：花萼樓 Hua'e Tower Cuisine