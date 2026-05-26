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連鎖酒樓午市平過茶記？！$38起歎招牌小菜/燒味 龍蝦仔伊麵/乳鴿/脆皮乳豬

飲食
更新時間：12:42 2026-05-26 HKT
發佈時間：12:42 2026-05-26 HKT

在百物騰貴的社會環境下，尋找高性價比的午餐成為大眾的日常挑戰。近日，海港飲食集團多間分店同步推出全新的「時令午市精選」優惠，多款經典粵式美食以極具吸引力的價錢發售，上湯蝦球伊麵、紅燒乳鴿、脆皮乳豬件等低至$38，絕對是精打細算人士的午餐福音！

海港午市小菜/燒味$38起 龍蝦仔伊麵/乳鴿/脆皮乳豬 

海港午市小菜/燒味$38起  龍蝦仔伊麵/乳鴿/脆皮乳豬 
海港午市小菜/燒味$38起  龍蝦仔伊麵/乳鴿/脆皮乳豬 

海港酒家的午市優惠帶來多款招牌菜式，滿足各位對美食有要求的饕客。其中，最受矚目的必定是「上湯焗龍蝦仔伊麵」，現時只需$138即可享用一隻鮮甜多汁的龍蝦仔，配上吸滿濃郁鮮甜上湯的伊麵，每一口都充滿層次感，讓人回味無窮。此外，喜歡傳統燒味的食客絕對不能錯過僅售$88的「脆皮乳豬件」以及$78的「蜜炙叉燒皇（例牌）」。

酒樓$38專區 自選花菇伊麵/乳鴿

此外，酒樓更特別設立了超高性價比的「$38專區」，食客以$38即可選擇一碗足料的「上湯花菇伊麵」或「上湯蝦球伊麵」，爽口鮮甜的蝦球與厚肉多汁的花菇，配上滑溜伊麵，簡單卻十分滿足。皮脆肉嫩的「紅燒乳鴿」亦破天荒只需$38一隻，若食客與親友同行，一次過購買兩隻更只需$60，平均每隻僅$30，實在是物超所值。

海港集團「時令午市精選」優惠

  • 供應時間：星期一至五午市時段（星期六、日及假日除外）
  • 優惠項目及價錢：
    • 上湯焗龍蝦仔伊麵（一隻）：$138
    • 脆皮乳豬件：$88
    • 蜜炙叉燒皇（例牌）：$78
    • 上湯花菇伊麵（碗）：$38
    • 上湯蝦球伊麵（碗）：$38
    • 紅燒乳鴿：激抵價 $38/隻、$60/兩隻
  • 訂座熱線： 3516 8200
  • 適用分店地點：
    • 海港酒家：淘大店、馬鞍山中心店、大埔寶湖花園店、粉嶺帝庭軒店、上水新豐店、觀塘亞太中心店、將軍澳新都城一期店、翔龍灣店、藍田啟田店、西環西寶城店、荃灣中染大廈店、天水圍頌富店、屯門卓爾店。
    • 海王漁港：馬鞍山新港城店、粉嶺綠悠軒店、將軍澳新都城二期店。
    • 海港燒鵝海鮮酒家： 美林店、葵芳店、屯門愛定店。
    • 真味鮮廚：坑口店、金雞店。

資料來源：海港飲食集團

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