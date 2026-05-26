大家樂燒味孖寶$99！五指毛桃雞+半磅燒腩 再送白飯2碗 快閃4日特價供應

大家樂斬料優惠｜連鎖快餐店大家樂一直以大眾化價錢及地道港式美食深受港人喜愛。由即日起至5月29日，大家樂更推出限時四日的「超值外賣」斬料優惠，只需$99即可買走原隻靚雞及半磅燒腩，再送兩碗白飯，絕對是晚餐加餸的超值首選。

大家樂快閃斬料優惠！五指毛桃雞+半磅燒腩$99 再送白飯2碗

大家樂快閃斬料優惠！五指毛桃雞+半磅燒腩$99 再送白飯2碗

大家樂是次推出的外賣優惠誠意十足，當中的主打菜式「五指毛桃雞」精選足一斤重的優質靚雞，以具有獨特椰香的五指毛桃入饌，不僅能健脾益氣，雞肉更是鮮嫩多汁，香氣四溢。原隻五指毛桃雞單點僅需$50，若想省卻回家處理的煩惱，食客只需加$6便可享有專人包斬服務，非常貼心。

至於另一主角「五層脆腩」，表皮烤至金黃酥脆，肥瘦相間的肉質口感豐富，油香滿溢。現時只需$99即可享用原隻靚雞配半磅燒腩的「孖寶優惠」，額外送白飯兩碗。此外，大家樂亦提供較小份量的選擇。食客可以$79購買配半隻免斬「五指毛桃雞」配半磅「五層脆腩」的套餐，適合小家庭享用。

$10起加配糖水/滷水小食

為豐富食客的味蕾體驗，大家樂更設有多款激抵加配優惠。只需額外加$12，即可加配惹味的滷水雞中翼兩隻或拼紅腸；若想增添甜蜜滋味，只需加$10即可享用白飯拼中式糖水或兩件葡撻。

大家樂斬料優惠

優惠推廣期限： 5月26日至5月29日

優惠供應時間： 每日下午3時後供應

優惠詳情： $99 孖寶優惠：原隻靚雞配燒腩半磅，免費送白飯2碗 $79 超值套餐：半隻免斬五指毛桃雞配燒腩半磅 $50 單點優惠：原隻健脾益氣五指毛桃雞，保證足一斤重 精選加配：+$12（滷水雞中翼2隻 或 拼紅腸）；+$10

精選加配：+$12（滷水雞中翼2隻 或 拼紅腸）；+$10（白飯拼糖水 或 葡撻2件）

資料來源：香港燒味關注組