鴻福堂快閃優惠！低至$4歎原價$16杞子醬汁燒賣＋半價買自家湯（附優惠碼）

鴻福堂多年來一直堅守「無添加」的生產原則，提供優質天然產品，深受廣大消費者喜愛。今次特別推出獨家震撼快閃優惠，涵蓋龜苓膏、自家湯水多款人氣熱賣產品，當中最吸睛的絕對是低至 $4 即可品嚐一份原價$16/八粒的杞子醬汁燒賣，無論是送禮還是自用都極具性價比！

鴻福堂限時優惠碼！$4歎8粒燒賣＋半價自家湯券＋$25龜苓膏券

鴻福堂目前於香港經營約 110 間自營零售店，擁有龐大且便利的零售網絡，今次推出的各款電子兌換券均適用於全線分店，即買即用，極為方便。

其中極具人氣的「杞子醬汁燒賣」，在傳統燒賣中加入養生杞子醬汁，口感煙韌且帶有淡淡甜香，帶來獨特的味覺享受。

此外，真材實料熬製的「自家湯」系列，絕對是繁忙都市人的補身首選，省卻了繁複的買料與煲湯時間，只需簡單加熱即可飲用。而採用傳統秘方製作的「正品藥製龜苓膏」，更是春夏交替時節清熱解毒的必備之選。

為了讓大眾能以超值價錢享受高品質食品，是次活動提供多項專屬折扣。顧客可把握預訂期（2026 年 5 月 26 日 10:00 至 5 月 31 日 23:59）搶購心水兌換券，並於全港分店換領。

以下為精選折扣商品及專屬兌換碼詳情

優惠項目 優惠價錢 / 詳情 原價 有效日期 備註 杞子醬汁燒賣 (一份八粒) $8 / 2 張 (需於結帳輸入優惠碼「26HFT」) $16 / 張 至 2026 年 9 月 30 日 平均 $4/張；另設 $50/5 張組合。未輸入優惠碼訂單不退不改。 鴻福堂自家湯 $100 / 3 張 或 $600 / 20 張 $60 / 張 至 2026 年 9 月 30 日 組合優惠低至半價 $30/張。 $50 電子禮券 $350 / 10 張 或 $660 / 20 張 $50 / 張 至 2026 年 12 月 31 日 可於分店免費換取同等面值之正價產品 (特價或優惠產品除外)。 正品藥製龜苓膏 $250 / 10 張 $60 / 張 至 2026 年 12 月 31 日 組合優惠低至 $25/張。

鴻福堂優惠詳情：

優惠期 (預訂期)：2026年5月26日10:00至5月31日23:59

使用日期：2026年5月26日至9月30日

地址：鴻福堂官方網站

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