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康得思酒店自助晚餐買1送1！$461起任食北海道毛蟹/加拿大凍龍蝦 自助午餐都有平！

飲食
更新時間：12:27 2026-05-25 HKT
發佈時間：12:27 2026-05-25 HKT

香港康得思酒店The Place餐廳的自助餐向來以食材新鮮且選擇豐富而聞名，近日推出全新主題自助餐，集合歐陸經典風味與亞洲人氣菜式，由即日起經Klook平台預訂，人均$461起即可歎到豪華自助晚餐，任食加拿大凍龍蝦、北海道毛蟹、鐵板香煎鵝肝及紐西蘭生蠔等，即睇優惠詳情！

康得思酒店自助晚餐任食北海道毛蟹/加拿大凍龍蝦 

康得思酒店The Place由即日起推出「味遊東西饗樂宴」自助餐，融合歐陸經典及亞洲風味，其中自助晚餐的海鮮區供應多款冰鎮海鮮，包括加拿大凍龍蝦 、北海道毛蟹 、紐西蘭青口、加拿大龍蝦鉗、俄羅斯蟹腳等，每晚更供應紐西蘭生蠔。

熱食區方面選擇同樣豐富，包括即席煎製的鐵板香煎鵝肝，以及西班牙海鮮飯、西班牙辣肉腸炒大蝦、法式經典白酒煮青口等。此外，還有即製忌廉龍蝦意大利飯、越式牛肉粉或香辣喇沙，不少得還有大受歡迎的前菜及開胃小食，如ASC煙燻挪威三文魚配醬汁、30個月伊比利亞火腿等。

康得思酒店自助餐買1送1 人均$461起＞＞按此預訂＜＜

康得思酒店The Place自助晚餐現正推出快閃買一送一優惠，即日起經Klook平台預訂。價格只需人均$461起（$922/2位，原價$1,680/2位），記得把握機會！

此外，The Place自助午餐同樣有買一送一優惠，除了歎到加拿大龍蝦鉗、越南凍蝦、即煎和牛舌及香烤脆皮豬腩卷等，凡於星期六、日與公眾假期惠顧第二輪自助午餐，每位成人及長者免費送名貴西伯利亞鱘魚子醬（10克）一罐（價值港幣268元）。

康得思酒店自助晚餐買一送一優惠 ＞＞按此預訂＜＜

  • 價錢：$922起（人均：$461，原價：$1,680）
  • 適用日期：即日起至2026年6月30日
  • ＞＞按此預訂＜＜

康得思酒店自助午餐買一送一優惠 ＞＞按此預訂＜＜

  • 價錢：$478起（人均：$239，原價：$876）
  • 適用日期：即日起至2026年6月30日
  • ＞＞按此預訂＜＜

香港康得思酒店 - The Place

  • 地址：九龍旺角上海街555號 香港康得思酒店L樓層

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