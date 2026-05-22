牛角Buffet放題大減價！燒肉任食延長至180分鐘 最平Level減至$258 Level 4有鴨肝/燒蠔食

知名日本燒肉放題專門店牛角Buffet，一向深受熱愛任食和牛燒肉與海鮮的食客歡迎。近日餐廳宣布推出全新餐目，包括4大升級亮點，當中以激減至$258起的入門價，以及大幅延長至最長180分鐘的全日放題最吸引，Level 4 餐牌中更首度加入燒鴨肝及珍寶炸蠔等，海鮮控不能錯過。

牛角Buffet四大升級！燒肉任食延長至180分鐘 大劈價$258起

在這次的餐目升級中，牛角Buffet將最高級別的Level 4全日放題用餐時間，由原本的130分鐘延長至180分鐘，即食客可以歎足3粒鐘。而Level 1至Level 3的用餐時間也統一增至120分鐘。顧客無需再受時間催促，可以慢慢品嚐每口精心燒製的日式燒肉。另外牛角放題亦大劈價，Level 1的全日放題價錢減至$258起，讓大家以更親民的價格品嚐到高質燒肉。

Level 4首度加入燒鴨肝 海鮮控必食鮮甜燒蠔

除時間及價格升級外，食材陣容亦全面加碼。以往只在最高級別Level 5供應的人氣美食燒鴨肝，現在首度加入Level 4餐目中。鴨肝在烤網上燒至外脆內軟，油香四溢，絕對是佐飯極品。另外，Level 4亦新增了多款海鮮美食，包括肉質鮮甜飽滿的日本半殼燒蠔，以及外脆內嫩的珍寶炸蠔。至於Level 3的食客，亦可品嚐到新增的鮮嫩多汁羊架，讓整個燒肉體驗更豐富。

牛角Buffet全新優惠及分店

優惠期限：即日起至另行通知

適用地點︰

全線牛角Buffet全線分店

牛角日本燒肉專門店（包括屯門市廣場店、深水埗V Walk店、新蒲崗Mikiki店、香港仔香港仔中心店）

資料來源︰牛角日本燒肉專門店 Hong Kong Gyu-Kaku