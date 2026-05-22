Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛角Buffet放題大減價！燒肉任食延長至180分鐘 最平Level減至$258 Level 4有鴨肝/燒蠔食

飲食
更新時間：11:59 2026-05-22 HKT
發佈時間：11:59 2026-05-22 HKT

知名日本燒肉放題專門店牛角Buffet，一向深受熱愛任食和牛燒肉與海鮮的食客歡迎。近日餐廳宣布推出全新餐目，包括4大升級亮點，當中以激減至$258起的入門價，以及大幅延長至最長180分鐘的全日放題最吸引，Level 4 餐牌中更首度加入燒鴨肝及珍寶炸蠔等，海鮮控不能錯過。

牛角Buffet四大升級！燒肉任食延長至180分鐘 大劈價$258起

在這次的餐目升級中，牛角Buffet將最高級別的Level 4全日放題用餐時間，由原本的130分鐘延長至180分鐘，即食客可以歎足3粒鐘。而Level 1至Level 3的用餐時間也統一增至120分鐘。顧客無需再受時間催促，可以慢慢品嚐每口精心燒製的日式燒肉。另外牛角放題亦大劈價，Level 1的全日放題價錢減至$258起，讓大家以更親民的價格品嚐到高質燒肉。

Level 4首度加入燒鴨肝 海鮮控必食鮮甜燒蠔

除時間及價格升級外，食材陣容亦全面加碼。以往只在最高級別Level 5供應的人氣美食燒鴨肝，現在首度加入Level 4餐目中。鴨肝在烤網上燒至外脆內軟，油香四溢，絕對是佐飯極品。另外，Level 4亦新增了多款海鮮美食，包括肉質鮮甜飽滿的日本半殼燒蠔，以及外脆內嫩的珍寶炸蠔。至於Level 3的食客，亦可品嚐到新增的鮮嫩多汁羊架，讓整個燒肉體驗更豐富。

牛角Buffet全新優惠及分店

  • 優惠期限：即日起至另行通知
  • 適用地點︰
  • 全線牛角Buffet全線分店
  • 牛角日本燒肉專門店（包括屯門市廣場店、深水埗V Walk店、新蒲崗Mikiki店、香港仔香港仔中心店）

資料來源︰牛角日本燒肉專門店 Hong Kong Gyu-Kaku

延伸閱讀︰連鎖酒樓阿拉斯加蟹6人餐半價！ 人均$133起歎4斤蟹/乳鴿/小菜/燉湯 指定分店5至6月供應

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
生活百科
19小時前
長者生活津貼、生果金、綜援今日起出「雙糧」 一文睇清金額及發放詳情
社會
3小時前
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
影視圈
16小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
20小時前
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
影視圈
13小時前
文苑樓奪命火警｜6旬輪椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾紙皮維生 聞噩耗哭成淚人
02:55
文苑樓奪命火警｜6旬輪椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾紙皮維生 聞噩耗哭成淚人
突發
4小時前
公屋除名演變流血衝突 港女欲脫離原生家庭遭母反鎖咬傷 母怒吼：「生咗個白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演變流血衝突 港女欲脫離原生家庭遭母反鎖咬傷 母怒吼：「生咗個白眼狼！」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
影視圈
17小時前
文苑樓奪命火警｜死者妻哭訴無力扯老伴出火海 「我身邊人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:55
文苑樓奪命火警｜死者妻哭訴無力扯老伴出火海 「我身邊人都走咗 我做人冇咩意思！」
突發
54分鐘前
61歲郭晉安離巢半年狀態直線下滑 一部位徹底出賣真實年齡 演藝路未明自嘆是否還懂演戲
61歲郭晉安離巢半年狀態直線下滑  一部位徹底出賣真實年齡  演藝路未明自嘆是否還懂演戲
影視圈
4小時前