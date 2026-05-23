連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應

近年豐盛的海鮮拼盤大受消費者歡迎，一鍋盡享多款頂級海產，絕對是親朋好友聚餐的熱門之選。連鎖酒樓「星海・星海薈」於近日推出全新「海陸空鮮味聚寶盆」，以超級優惠價$598即可享用四人份豪華海鮮盛宴，一次過品嚐生猛龍蝦、鮮嫩鮑魚等多款矜貴食材。

連鎖酒樓海鮮拼盤四人餐 $598歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉

連鎖酒樓海鮮拼盤四人餐 $598歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉

$598海鮮拼盤四人餐 全線4分店特價供應

連鎖酒樓「星海・星海薈全新推出「海陸空鮮味聚寶盆」，這款四人份量的大餐足足包含了十款精選食材。海鮮方面主打肉質鮮甜的蒜蓉生猛龍蝦、鮮味濃郁的豉汁蒸蟶子、爽彈的蒜蓉粉絲蒸元貝，配上清蒸深海龍躉腩、果皮絲蒸鮮鮑魚、鮮美爽滑的沙白和鹹淡水游水大頭蝦。

餐廳廚師團隊針對不同食材的特性，採用多種專屬的蒸煮手法精心炮製，鎖住原汁原味，確保每一口都新鮮彈牙、鮮味十足。除了豐富優質的海產，套餐更悉心加入惹味的豉蒜南瓜蒸排骨及肉質嫩滑的豉油皇乳鴿，並輔以清甜勝瓜以平衡口感、增添清新風味。

星海・星海薈「海陸空聚寶盆」優惠

優惠價錢： 四人份超級優惠價 $598（原價 $988）；六人份只需另加 $299。

套餐包含： 蒜蓉生猛龍蝦、豉汁蒸蟶子、蒜蓉粉絲蒸元貝、清蒸深海龍躉腩、果皮絲蒸鮮鮑魚、爽滑沙白、鹹淡水游水大頭蝦、豉蒜南瓜蒸排骨、豉油皇乳鴿、清甜勝瓜。

特別備註： 不設入座時限；每日供應數量有限，售完即止。

各分店預訂及聯絡資訊：

星海 (The ONE) 地址： 尖沙咀彌敦道 100 號 The ONE L18 樓層 (港鐵尖沙咀站 B 出口) 電話： 2811 9980 / WhatsApp: 6468 7968

星海 (觀塘) 地址： 觀塘開源道 79 號鱷魚恤中心 2 樓 (港鐵觀塘站 A2 出口 APM 通道) 電話： 2811 9788 / WhatsApp: 6468 7958

星海薈 (銅鑼灣) 地址： 銅鑼灣波斯富街 99 號利舞臺廣場 5 樓 (港鐵銅鑼灣站 A 出口) 電話： 2811 9181 / WhatsApp: 6468 7954

星海薈 (沙田) 地址： 沙田安平街 1 號香港沙田萬怡酒店 1 樓 (港鐵石門站 C 出口) 電話： 2811 9068 / WhatsApp: 6468 7955



資料來源：星海 星海薈 thestarview