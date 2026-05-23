Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應

飲食
更新時間：10:00 2026-05-23 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-23 HKT

近年豐盛的海鮮拼盤大受消費者歡迎，一鍋盡享多款頂級海產，絕對是親朋好友聚餐的熱門之選。連鎖酒樓「星海・星海薈」於近日推出全新「海陸空鮮味聚寶盆」，以超級優惠價$598即可享用四人份豪華海鮮盛宴，一次過品嚐生猛龍蝦、鮮嫩鮑魚等多款矜貴食材。

連鎖酒樓海鮮拼盤四人餐 $598歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉

連鎖酒樓海鮮拼盤四人餐 $598歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉
連鎖酒樓海鮮拼盤四人餐 $598歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉

$598海鮮拼盤四人餐 全線4分店特價供應

連鎖酒樓「星海・星海薈全新推出「海陸空鮮味聚寶盆」，這款四人份量的大餐足足包含了十款精選食材。海鮮方面主打肉質鮮甜的蒜蓉生猛龍蝦、鮮味濃郁的豉汁蒸蟶子、爽彈的蒜蓉粉絲蒸元貝，配上清蒸深海龍躉腩、果皮絲蒸鮮鮑魚、鮮美爽滑的沙白和鹹淡水游水大頭蝦。

餐廳廚師團隊針對不同食材的特性，採用多種專屬的蒸煮手法精心炮製，鎖住原汁原味，確保每一口都新鮮彈牙、鮮味十足。除了豐富優質的海產，套餐更悉心加入惹味的豉蒜南瓜蒸排骨及肉質嫩滑的豉油皇乳鴿，並輔以清甜勝瓜以平衡口感、增添清新風味。

 

星海・星海薈「海陸空聚寶盆」優惠

  • 優惠價錢： 四人份超級優惠價 $598（原價 $988）；六人份只需另加 $299。
  • 套餐包含： 蒜蓉生猛龍蝦、豉汁蒸蟶子、蒜蓉粉絲蒸元貝、清蒸深海龍躉腩、果皮絲蒸鮮鮑魚、爽滑沙白、鹹淡水游水大頭蝦、豉蒜南瓜蒸排骨、豉油皇乳鴿、清甜勝瓜。
  • 特別備註： 不設入座時限；每日供應數量有限，售完即止。

各分店預訂及聯絡資訊：

  • 星海 (The ONE)
    • 地址： 尖沙咀彌敦道 100 號 The ONE L18 樓層 (港鐵尖沙咀站 B 出口)
    • 電話： 2811 9980 / WhatsApp: 6468 7968
  • 星海 (觀塘)
    • 地址： 觀塘開源道 79 號鱷魚恤中心 2 樓 (港鐵觀塘站 A2 出口 APM 通道)
    • 電話： 2811 9788 / WhatsApp: 6468 7958
  • 星海薈 (銅鑼灣)
    • 地址： 銅鑼灣波斯富街 99 號利舞臺廣場 5 樓 (港鐵銅鑼灣站 A 出口)
    • 電話： 2811 9181 / WhatsApp: 6468 7954
  • 星海薈 (沙田)
    • 地址： 沙田安平街 1 號香港沙田萬怡酒店 1 樓 (港鐵石門站 C 出口)
    • 電話： 2811 9068 / WhatsApp: 6468 7955

 

資料來源：星海 星海薈 thestarview

 

同場加映：太興激抵斬料優惠 豉油雞外賣$48起 全線分店3:30起有售

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房署突擊巡查公屋！住戶公開「家訪」親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
房署突擊巡查「家訪」！公屋住戶公開親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
生活百科
22小時前
陳慧琳奶奶劉沈靜月初離世今設靈 兒子劉建浩、兩名孫仔一身素服送別丨獨家
陳慧琳奶奶劉沈靜月初離世今設靈 兒子劉建浩、兩名孫仔一身素服送別丨獨家
影視圈
13小時前
黎家盈（左）成為香港首名太空人，周日晚乘坐神舟二十三號升空。央視
00:44
神舟二十三號︱明晚23時08分發射 朱楊柱、張志遠、黎家盈升空
即時中國
1小時前
《21世紀大君夫人》惹歷史爭議 電視台宣布刪除邊佑錫登基畫面 韓國知名講師崔泰星向IU致歉
《21世紀大君夫人》惹歷史爭議 電視台宣布刪除邊佑錫登基畫面 韓國知名講師崔泰星向IU致歉
影視圈
13小時前
港產太空人黎家盈料隨神舟二十三奔星海 一文看清中國歷代女太空人
即時中國
11小時前
機組人員送院治理。黎志偉攝
國泰澳洲抵港客機疑遇氣流 至少8名乘客及機組人員受傷
突發
2小時前
佘詩曼迎51歲生日獲群星拱照 周嘉洛陳山聰謝天華為視后慶生 上位小生有份去飯局惹揣測
佘詩曼迎51歲生日獲群星拱照 周嘉洛陳山聰謝天華為視后慶生 上位小生有份去飯局惹揣測
影視圈
14小時前
長輩50歲「躺平」要錢掀爭議 高質長者正能量打臉：65歲手術後考保安不靠仔女｜Juicy叮
長輩50歲「躺平」要錢掀爭議 高質長者正能量打臉：65歲手術後考保安不靠仔女｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
影視圈
22小時前
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
生活百科
21小時前