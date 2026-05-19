太興激抵斬料優惠 豉油雞外賣$48起 全線分店3:30起有售

作為香港家傳戶曉的知名連鎖港式餐廳，太興一直以提供優質美味的燒味及經典粵菜而深受廣大食客歡迎。近日，太興特別為大家帶來極具吸引力的外賣限定優惠，主打經典「古法玫瑰豉油雞」，驚喜價僅售$48起，絕對是晚飯加餸的超值首選。

太興斬料加餸優惠 外賣豉油雞$48起

太興斬料加餸優惠 外賣豉油雞$48起

太興燒味優惠 全線分店3:30起供應

太興精心炮製的「古法玫瑰豉油雞」採用了上乘的食材，配以優質玫瑰露酒及秘製香醇豉油，並經過嚴格控制火候，於門店現場每日新鮮浸製而成。每一隻豉油雞的雞肉保持極致的鮮嫩多汁，每一口都散發著濃郁的豉油鹹香與淡淡的玫瑰幽香，層次分明。無論是作為家庭聚餐的豐盛主菜，還是平日下班後為晚餐輕鬆加餸，都能滿足一眾對美食有極高要求的食客。

顧客只需於每日下午3時30分至6時30分內前往太興門市惠顧外賣，即可以$88的價錢買到原隻或以$48買到半隻豉油雞。值得一提的是，由於優惠數量有限，售完即止，建議喜愛燒味及豉油雞的顧客及早前往附近的太興分店選購。

太興外賣燒味優惠