Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太興激抵斬料優惠 豉油雞外賣$48起 全線分店3:30起有售

飲食
更新時間：13:51 2026-05-19 HKT
發佈時間：13:51 2026-05-19 HKT

作為香港家傳戶曉的知名連鎖港式餐廳，太興一直以提供優質美味的燒味及經典粵菜而深受廣大食客歡迎。近日，太興特別為大家帶來極具吸引力的外賣限定優惠，主打經典「古法玫瑰豉油雞」，驚喜價僅售$48起，絕對是晚飯加餸的超值首選。

太興斬料加餸優惠 外賣豉油雞$48起

太興斬料加餸優惠 外賣豉油雞$48起
太興斬料加餸優惠 外賣豉油雞$48起

太興燒味優惠 全線分店3:30起供應

太興精心炮製的「古法玫瑰豉油雞」採用了上乘的食材，配以優質玫瑰露酒及秘製香醇豉油，並經過嚴格控制火候，於門店現場每日新鮮浸製而成。每一隻豉油雞的雞肉保持極致的鮮嫩多汁，每一口都散發著濃郁的豉油鹹香與淡淡的玫瑰幽香，層次分明。無論是作為家庭聚餐的豐盛主菜，還是平日下班後為晚餐輕鬆加餸，都能滿足一眾對美食有極高要求的食客。

顧客只需於每日下午3時30分至6時30分內前往太興門市惠顧外賣，即可以$88的價錢買到原隻或以$48買到半隻豉油雞。值得一提的是，由於優惠數量有限，售完即止，建議喜愛燒味及豉油雞的顧客及早前往附近的太興分店選購。

 

太興外賣燒味優惠

  • 優惠價格：全隻外賣驚喜價 $88；半隻外賣驚喜價 $48
  • 供應時段：下午 3:30 至 晚上 6:30
  • 優惠適用範圍：只限外賣，不設堂食優惠
  • 查詢熱線：2111 6706

 

同場加映：海港旗下中菜館晚市$28起！乳鴿/蒸扇貝/沙薑豬手 8款特價小菜 指定分店供應

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
02:30
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
政情
7小時前
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
生活百科
17小時前
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
影視圈
5小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
2026-05-18 08:00 HKT
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即時娛樂
4小時前
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
影視圈
17小時前
「無老婆點算好？」高小學歷技工寫信去保良局領老婆 網民考古尋92歲求親信男主角 超神文筆秒殺大學生｜Juicy叮
「無老婆點算好？」高小學歷技工寫信去保良局領老婆 網民考古尋92歲求親信男主角 超神文筆秒殺大學生｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
《愛回家》將大結局李泳豪面臨「失業」危機？肩負養家重擔救鼎爺財政 公開最新吸金大計
《愛回家》將大結局李泳豪面臨「失業」危機？肩負養家重擔救鼎爺財政 公開最新吸金大計
影視圈
20小時前
馬爾代夫潛水事故釀5死 女大生落水前一刻突「打退堂鼓」逃過死劫
馬爾代夫潛水事故釀5死 女大生落水前一刻突「打退堂鼓」逃過死劫
即時國際
4小時前
牛頭角車禍｜31歲斷右腳女子留醫5日 惜搶救無效不治 增至兩死
00:56
牛頭角車禍｜31歲斷右腳女子留醫5日 惜搶救無效不治 增至兩死
突發
15小時前