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海港旗下中菜館晚市$28起！乳鴿/蒸扇貝/沙薑豬手 8款特價小菜 指定分店供應

飲食
更新時間：15:15 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-18 HKT

海港飲食集團旗下的中式酒樓「港味」，一直以地道港式風味、優質食材及親民價格深受廣大食客歡迎，是區內不少家庭聚餐及朋友飯敘的心水之選。近日，油塘「港味」強勢推出極具吸引力的晚市激抵優惠，多款精緻小菜以震撼價發售。例如只需$28即可品嚐到招牌紅燒脆皮乳鴿、蒸扇貝等。

海港旗下「港味」晚市特價小菜 $28起歎乳鴿/蒸扇貝/沙薑豬手

海港旗下「港味」晚市特價小菜 $28起歎乳鴿/蒸扇貝/沙薑豬手
海港旗下「港味」晚市特價小菜 $28起歎乳鴿/蒸扇貝/沙薑豬手

「港味」8款特價小菜 指定分店供應

位於油塘大本型商場內的「港味」，不但交通便利，鄰近油塘港鐵站，商場更具備完善的配套設施。即日起，「港味」推出晚市推廣活動，涵蓋多款人氣菜式。首先必試的絕對是令人食指大動的「$28激抵之選」，食客可以超低價享用紅燒脆皮乳鴿、蒜蓉粉絲蒸扇貝或沙薑大雞腳。

如果想品嚐更豐富的特色菜餚，「$38激抵之選」為大眾提供了口感煙韌、帶有獨特香氣的川味沙薑豬手，以及充滿傳統家鄉風味、清甜養生的潮式春菜煲，為味蕾帶來多層次的豐富享受。

至於「$48及$58激抵之選」系列，菜式選擇更為講究。當中包括了酸甜開胃、大人小朋友都喜愛的柚子蜜蝦球，以及豆香濃郁、暖胃十足的東江豆腐煲。如想品嚐較為矜貴的食材，更可選擇蠔皇花菇扣玉掌，厚肉的花菇盡收蠔油鮮甜精華，鴨掌炆得腍滑入味。每一款佳餚均由經驗豐富的廚師團隊精心炮製，讓大眾以平民價格享受高級酒樓的用膳體驗。

 

海港旗下酒樓「港味」晚市優惠

  • 地址：油塘高超道38號大本型2樓214號舖
  • 優惠適用時段：晚市時段
  • 激抵優惠詳情：
    • $28激抵之選： 紅燒脆皮乳鴿 (1隻) / 蒜蓉粉絲蒸扇貝 (4隻) / 沙薑大雞腳 (5隻)
    • $38激抵之選： 川味沙薑豬手 / 潮式春菜煲
    • $48激抵之選： 柚子蜜蝦球 / 東江豆腐煲
    • $58激抵之選： 蠔皇花菇扣玉掌 (各4件)

 

資料來源：海港飲食集團

 

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