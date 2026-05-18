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稻香旗下連鎖酒樓5月點心優惠！潮州粉粿/鮑魚燒賣/流沙包$7起 全線分店三市供應

飲食
更新時間：14:24 2026-05-18 HKT
發佈時間：14:24 2026-05-18 HKT

稻香集團旗下酒樓「鍾廚」與「鍾菜館」，一直以提供優質中式佳餚及精緻點心而廣受香港食客歡迎，是親朋好友相聚的飲茶好去處。踏入5月，酒樓為大眾帶來驚喜，隆重推出全新升級的點心菜單，食客只需以低至$7的超抵價錢，即可品嚐如潮州粉粿、鮑魚燒賣、流沙包等多款精心製作的手工點心，絕對是極具性價比的推介！

稻香旗下酒樓點心優惠！潮州粉粿/鮑魚燒賣/流沙包$7起

鍾廚、鍾菜館點心$7起 全線分店三市供應

這次由鍾廚及鍾菜館廚師團隊精心設計的升級菜單，完美展現了傳統點心工藝與創新食材配搭的融合，為各位茶客帶來滿滿的新鮮感與味覺享受。在超值的 $7「清鮮之選」系列中，之試皮薄煙韌、充滿傳統地道鹹香的潮州粉粿，以及清甜消暑的瑤柱節瓜甫，鮮味十足。喜歡甜食的食客，更不容錯過金黃爆漿的椰蓉鹹蛋黃流沙包，椰香與甜鹹交織得恰到好處。

若想追求更豐富的口感層次，只需$8便能享用「惹味精選」。重點菜式包括外脆內鮮的金湯脆竹卷，鮮甜濃郁的金湯與脆皮腐皮卷堪稱完美邂逅；清新口感首選則有鮮蝦蒸甜粟米餃，爽甜粟米配搭爽彈鮮蝦，令人食指大動。

針對追求矜貴食材的食客，$9「驚喜豪華」系列絕對是物超所值的極致享受。以不到十元的親民價格，就能品嚐到原隻鮮鮑魚坐鎮的鮮鮑魚燒賣，盡享高級滋味。此外，還有滑嫩入味、粉條吸盡精華的陳村粉蒸排骨，以及外酥內軟、奶香濃郁的大良脆鮮奶卷。甜品方面，香濃沁涼的貓山王榴槤冰皮更是榴槤控的必食之選。

 

稻香旗下鍾廚、鍾菜館點心優惠

  • 供應時段：適用於早茶、午茶及下午茶時段
  • 全線分店地址及電話：
    • 九龍區
      • 鍾廚 (尖沙咀店)：尖沙咀北京道1號802舖 ｜ 查詢：8300 8055
    • 港島區
      • 鍾廚 (銅鑼灣店)：銅鑼灣時代廣場12樓 ｜ 查詢：8300 8005
      • 鍾菜館 (灣仔店)：灣仔北海中心2樓 ｜ 查詢：8300 8043
      • 鍾菜館 (數碼港店)：數碼港商場1樓 ｜ 查詢：8300 8198
      • 鍾菜館 (赤柱店)：赤柱廣場3樓 ｜ 查詢：8300 8006
    • 新界區
      • 鍾菜館 (火炭店)：火炭坳背灣街鍾偉平大樓地下 ｜ 查詢：8300 8007

 

資料來源：鍾菜・鍾廚

 

同場加映：連鎖中菜館午市點心半價！即叫即蒸手工點心$8起 荃灣/啟德/沙田店適用

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