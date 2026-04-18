長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價

長者飲茶優惠2026｜隨著樂悠咭的普及，越來越多食肆為長者提供專屬的餐飲優惠。對於喜歡「一盅兩件」的銀髮族來說，各大酒樓的茶市優惠絕對不容錯過。本文為您整理了2026年最新的10間酒樓長者飲茶優惠，從$2茶位、免加一服務費到點心放題半價，讓您輕鬆掌握最划算的飲茶好去處，與親朋好友享受悠閒的品茗時光！

2026年長者飲茶優惠！10大酒樓/中菜廳 樂悠咭$2茶位/免加一/點心放題半價

飲茶，是許多香港長者日常的社交活動，與家人朋友「一盅兩件」，共度悠閒時光，既是傳統，也是生活享受。為了讓銀髮族更輕鬆地享受這份樂趣，香港多間食肆酒樓，如神燈會館、稻香、茶皇殿、蓮香樓等，均特別為持有樂悠咭的長者提供專屬優惠。

1. 神燈會館 樂悠咭尊享$2早茶茶位

長者飲茶優惠2026｜神燈會館 樂悠咭尊享$2早茶茶位

屯門的朋友注意！位於屯門市廣場的神燈會館，為樂悠咭持有者提供$2的早茶茶位優惠。這個優惠自開業以來從未間斷，讓街坊能以實惠的價格，在熟悉的社區中享受精緻點心。

神燈會館

2. 尖沙咀蓮香樓/旺角蓮香居 $2茶位+免加一

長者飲茶優惠2026｜尖沙咀蓮香樓/旺角蓮香居 $2茶位+免加一

充滿懷舊氣息的蓮香樓（尖沙咀店）及蓮香居（旺角店），為長者提供雙重優惠。只需在早上6時至9時45分光顧，憑長者咭或樂悠咭即可享受$2茶位及免加一服務費。

尖沙咀蓮香樓

旺角蓮香居

3. 旺角襟江酒家 長者早茶免加一

長者飲茶優惠2026｜旺角襟江酒家 長者早茶免加一

旺角的襟江酒家在星期一至五早茶時段，為長者及其同枱客人提供$2茶錢及免加一的優惠，非常適合與家人朋友一同前往。

旺角襟江酒家

4. 茶皇殿4月限定！長者全日免茶位

長者飲茶優惠2026｜茶皇殿4月限定！長者全日免茶位

即日起至4月30日，茶皇殿驚喜推出「老友記快閃優惠」，持有樂悠咭的顧客只要惠顧天水圍或土瓜灣店，即可享全日免茶位！優惠適用於早茶、午市、茶市及晚市，但需注意推廣日期及適用於星期一至五。

茶皇殿（天水圍）

茶皇殿（土瓜灣）

5. 花園點心火鍋 長者全日免茶錢

香港仔的花園點心火鍋特別關懷長者，凡持有樂悠咭的顧客，不論惠顧早市、午市還是下午茶，只需出示證件即可享免收茶錢的福利，讓長者與親友的聚會更輕鬆無負擔。

花園點心火鍋

6. 稻香「晨光老友記」點心優惠

連鎖酒樓稻香推出的「晨光老友記」優惠，於星期一至六早上7時至11時，及星期日及公眾假期早上7時至10時供應$20.8點心孖寶，多達十款的特價選擇、小食及粥品，包括三式鮮蝦餃、麒麟馬拉糕等經典美味，是早茶的熱門選擇。值得一提的是，點心優惠只限堂食享用，不設外賣或攜走。

稻香集團

7. 利東集團酒樓 早市長者茶位$2

利東集團旗下的利東軒、利東酒家等五間酒樓，為持有樂悠咭的長者提供早市$2茗茶優惠，讓您在舒適的環境中品嚐傳統粵式茶點。

利東集團酒樓

8. 油麻地銀杏館 點心$6起再享85折

作為一間社企餐廳，油麻地的銀杏館不僅提供多款$6起的「耆妙點心」，長者更可憑證件享受額外85折的優惠，讓老友記在支持社會企業的同時，也能品嚐到物超所值的美味。

油麻地銀杏館

9. 新蒲崗港灣宴會廳 三市茶位$2

位於新蒲崗的港灣宴會廳，為持有樂悠咭的長者提供橫跨早、午、晚三市的$2茶位優惠，讓飲茶時間更具彈性。

港灣宴會廳

10. 尖沙咀凱悅酒店凱悅軒 平日點心放題低至5折

想偶爾奢華一下？尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒為樂悠咭持有者提供平日早鳥點心放題優惠，折實後每位僅需**$213.4起**，即可任點任食精緻點心、燒味及甜品，享受星級酒店的優質服務與美食。

凱悅軒