大角咀酒樓快閃$1片皮鴨！2人同行入座即享 可追加涼瓜/茄子二食

位於大角咀的中式酒樓「海東軒」，一向以傳統粵菜及精緻點心而備受食客歡迎。最近，海東軒突發推出了晚市快閃優惠，食客只需$1即可享用原隻片皮鴨，想以震撼價格品嚐這道經典名菜的朋友就萬勿錯過。

大角咀酒樓「海東軒」快閃優惠 2人同行入座即享$1片皮鴨

大角咀酒樓「海東軒」快閃優惠 2人同行入座即享$1片皮鴨

$88可追加涼瓜/茄子二食

說到中式傳統名菜，片皮鴨絕對佔一席位。海東軒的片皮鴨選用優質鴨隻，以獨家秘方醃製，再經過多重工序精心烤製而成。烤好的鴨子入口香脆无比，鴨肉則保持鮮嫩多汁，肉質細膩而不乾柴。師傅會以純熟的刀工將鴨皮及少量鴨肉片下，每一片都大小均勻，入口即化的口感讓人一試難忘。

這次的$1優惠已包含片皮鴨、餅皮、青瓜、京蔥及甜麵醬。食客可以用溫熱的餅皮，夾上香脆的鴨皮、清爽的配料和香濃的醬汁，層次豐富，滋味無窮。如果意猶未盡，只需額外加上$88，即可將鴨殼升級為「片皮鴨二食」。可選的菜式包括惹味的「涼瓜炆鴨骨」或「茄子炆鴨骨」，讓整隻鴨的精華都能被充分利用，帶來雙重的美食享受。

海東軒$1片皮鴨優惠

推廣日期：即日起至2026年4月19日

供應時間： 每日下午5:30起

地址： 大角咀大角咀道38號新九龍廣場1樓168-187號舖

預訂電話： 2635 3688

條款及細則：

優惠需提前電話預訂。

只限堂食，並於大廳散座享用。

每檯只限享用此優惠一次，限點一隻。

需兩人或以上方可享用此優惠。

數量有限，售完即止。

此優惠不可與其他推廣或折扣同時使用。

資料來源：大角咀·大角嘴餐廳美食吃喝玩樂關注組

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