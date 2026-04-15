觀塘酒樓七道菜宴 $798歎齊燒鵝/酥炸生蠔/白灼蝦 另設$18脆皮燒雞 網民熱議：平過返深圳？

在香港外出用膳，價錢往往是市民考慮的一大因素。近日，有網民在社交平台分享，他與親友一行四人於觀塘區一間酒樓，以$798的價錢享用了一頓豐富的晚餐，更大讚其性價比「拍得上深圳」，事件引起了網民的熱烈討論。

觀塘酒樓$798七道菜宴 燒鵝/酥炸生蠔/白灼蝦+$18脆皮燒雞

帖主在「香港茶餐廳及美食關注組」群組中發文，分享他與親友一行四人到位於觀塘的金閣海鮮酒家用膳的經歷。他們以連加一服務費總共$798的價錢，享用了七道小菜，平均每人消費不到$200，令帖主不禁直呼「（價錢）拍得上深圳」。

從帖文圖片可見，菜式選擇多樣，包括酥炸生蠔、脆皮燒鵝、蝦乾唐生菜、鮑汁雞腳、白灼海生蝦及滋味手抓骨等，兼顧了不同食客的口味。其中，最讓帖主一行人津津樂道的，無疑是僅以$18換購價便可品嚐到的招牌脆皮燒雞。

網民讚抵食：四人夠食有餘

帖文發布後隨即在網上引起廣泛迴響，不少網民都認同在香港能以此價錢享用多道菜式，確實「抵食」，留言指「四人份量咁多碟都夠食有餘」、「香港嚟講就平」。

然而，亦有網民不認同帖主的說法，並將之與內地的消費水平作比較，認為「咁內地食呢餸平好多」。不過，隨即有理性網民分析，「香港還香港，唔好拎嚟內地比價錢，比親肯定輸」，指出在香港用餐的價值在於其方便快捷。同時，亦有人點出食物質素才是關鍵，畢竟在價錢相宜的同時，味道和品質也同樣重要。

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組