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觀塘51年老店榮華川菜館預告結業！老闆數度埋怨生意差 嘆「見證裕民坊走進死寂」 網民︰難做嘅就唔好做

飲食
更新時間：17:13 2026-04-13 HKT
發佈時間：17:13 2026-04-13 HKT

近年不少滿載港人集體回憶的老店，在時代的巨輪下黯然落幕。屹立觀塘51年、曾兩度獲米芝蓮推介的上海榮華川菜館，其第二代老闆今日（13日）於社交平台專頁發文，表示帶著沉痛與不捨宣布，店舖堂食於今年8月底結業，完成其歷史任務，正式「畢業」，消息引起大量食客及網民慨嘆，即睇下文詳情。

觀塘上海榮華川菜館宣布8月結業！完成半世紀歷史任務「畢業」

上海榮華川菜館今日於facebook專頁發文，以「含淚敬上」道出結業的沉重決定，宣布堂食將營業至今年8月為止。信中詳述老店自1975年起在觀塘扎根，是家庭式經營，經歷半世紀風雨的歷程，以濃油赤醬的老派港式上海菜聞名，其傳統食譜及秘製醬汁由開店沿用至今，更曾於2012及2013年連續兩年入選《米芝蓮指南》推介餐廳，實力備受肯定。

二代老闆嘆重建變死場 曾推急凍餸包救亡

第二代店主在告別信中，以「致所有老饕、摯友、像家人一樣陪伴我地走過風雨的客人」開首，感謝顧客多年支持。他憶述自小便在店中長大，親眼見證觀塘裕民坊由昔日「人潮洶湧、燈火通明的繁華盛世，一步一步走進荒涼死寂」，更變成大家口中的「死場」。

而自2012年父親去世後接手，他曾天真地相信只要「實幹實事」便能挽回人流，可惜現實卻是「埋下理想栽種幻想，最後只換來一場場破碎的幻想」。他更心痛地表示，「門前的人流真的是一年比一年凋零得令人心碎，鄰近熟悉的店舖一間又一間相繼結業。堂食營運已如風中殘燭，再也無法支撐下去…」，故宣布地舖堂食將營業至8月尾。而近年店家亦曾推出急凍餸包嘗試救亡，惟最終仍難敵時代洪流。

網民熟客留言表不捨 冀店家東山再起

結業的消息一出，隨即在網上引起極大迴響。許多老饕及街坊紛紛表示錯愕與不捨，感嘆「天呀，我上星期先黎食完」，更有不少人視它為「童年回憶」，並詢問「會轉地址東山再起嗎」。

另外亦有網民認為，在現時市道及該店的地理位置下，這決定是無可厚非，並鼓勵老闆「退一退再諗下後路」、「拎住個老字號北上再來吧」。雖然店主表示未來去向未明，但仍抱著一絲希望，盼有朝一日能以另一種形式，再次為客人端上熟悉的味道，再次聽到那句「好味」。

資料來源︰(上海)榮華川菜館

延伸閱讀︰石硤尾46年 「水手快餐店」結業！馳名大力水手飯/炸雞髀成絕響 3原因舊式文化難再續

 

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