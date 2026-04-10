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石硤尾46年 「水手快餐店」結業！馳名大力水手飯/炸雞髀成絕響 3原因舊式文化難再續

飲食
更新時間：13:40 2026-04-10 HKT
發佈時間：13:40 2026-04-10 HKT

水手有限公司｜舊式快餐店｜近年本港不少老店因租金、重建及經營模式轉變等因素而迎來結業潮，令不少街坊及食客大感惋惜。近日，在石硤尾開業46年的「水手有限公司（快餐店）」，亦宣布將於本月底光榮結業，其充滿懷舊風味的裝潢及「生炸雞髀」、「大力水手飯」等名物，將與街坊熟悉的味道一同告別，成為集體回憶。

80年代港式快餐文化 石硤尾「水手有限公司（快餐店）」4月結業

位於石硤尾窩仔街的「水手有限公司（快餐店）」，近日傳出即將光榮結業的消息。經店員證實，餐廳的最後營業日為2026年4月29日。該快餐店自80年代起植根石硤尾，店內無論是裝潢、餐牌，以至食物風味，均保留著七、八十年代的港式快餐文化，是香港所剩無幾的舊式快餐店，陪伴了幾代街坊成長。

據悉，快餐店近年經營日益困難。隨著鄰近的「大坑邨」居民因重建陸續遷出，人流大減；加上區內湧現不少兩餸飯店，競爭加劇，生意雪上加霜；店員亦年事已高，最終令老闆決定結束營業。

街坊及學生愛店 網民感嘆「又一個集體回憶消失」

「水手有限公司（快餐店）」鄰近多個屋邨及學校，多年來都是學生與街坊的「飯堂」，也是附近球場「波友」的聚腳點。餐廳的「生炸雞髀」、「大力水手飯（雜扒煎蛋飯）」等都是食客的必點名物。更令人津津樂道的是其充滿人情味的經營方式，餐廳會免費為「大力水手飯」轉配麵底，或為不夠飽的客人加添白飯，這種富有人情味的彈性，在現今連鎖式經營的餐廳中已不多見。

結業消息傳出後，網上湧現大量表示不捨的留言。不少網民分享他們由幼稚園、中學，甚至大學時期光顧的經歷，「以前住又一村成日落去，由幼稚園食到層樓被強拍嗰日」。有網民形容餐廳是「一個有記憶點嘅comfort food」，亦有網民寫道：「中學生涯常常去……喺入面撐枱腳個感覺好青春」，也有人稱讚：「佢保持到舊時環境氣氛之餘，整潔企理、食物對得住價錢，職員友善」。對於許多人來說，結業不僅意味著一道美食的消失，更是「又一個集體回憶消失」。

 

水手有限公司(快餐店) 

地址：石硤尾窩仔街1-13號仁寶大廈地下
電話： 2777 8017 
最後營業日：2026年4月29日

 

同場加映：深水埗米線名店「雲南風味」重開羅生門 街坊質疑有人借屍還魂：與舊店無關

 

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