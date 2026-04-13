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連鎖酒樓晚市震撼優惠 $28起歎燒鵝/片皮鴨/龍蝦伊麵 全線分店都有得食

飲食
更新時間：13:02 2026-04-13 HKT
發佈時間：13:02 2026-04-13 HKT

想與親朋好友輕鬆享受一頓豐盛的中式晚宴，又擔心消費太高？近期，富臨皇宮全線分店再度推出極具吸引力的晚市優惠，精選6款人氣招牌菜式任君選擇，當中包括皮脆肉嫩的京式烤鴨、惹味經典的紅蔥頭上樹雞等，優惠價低至$28即可享用，性價比極高，絕對是晚飯的最佳選擇！

富臨皇宮晚市$28起歎燒鵝/片皮鴨/龍蝦伊麵

富臨皇宮晚市$28起歎燒鵝/片皮鴨/龍蝦伊麵
富臨皇宮晚市$28起歎燒鵝/片皮鴨/龍蝦伊麵

每晚5:30pm起供應 酒樓晚市特價燒味/小菜

富臨皇宮的「晚飯優惠6選1」於每日晚上5時30分超供應，無論是傳統的燒味、滋補的燉湯，還是生猛的海鮮，總有一款能迎合您的喜好。當中，肉香四溢的燒味選擇尤其吸引，例如作為粵菜代表的極品燒鵝皇，以及紅蔥頭上樹雞，低至$28的價錢即可享用。

除了傳統肉類菜式，海鮮與湯品同樣出色。追求豪華享受的顧客可選擇上湯開邊波龍伊麵，約一斤重的龍蝦肉質飽滿彈牙，與爽滑的伊麵完美結合，每一口都是極致的享受。若想品嚐食材的原味，清蒸龍躉斑是絕佳選擇，結實的魚肉與富含膠質的魚皮，以最簡單的清蒸方式突顯獨有的鮮味。

富臨皇宮「晚飯優惠6選1」

  • 適用分店：富臨皇宮（全線分店適用）
  • 供應時間： 5:30pm後
  • 優惠內容：晚市期間，惠顧任何一款正價小菜，即可以優惠價從以下六款菜式中選一款。
    • 紅蔥頭上樹雞： $28/半隻 (2-4位)；$56/隻 (5位或以上)
    • 京式烤鴨： $38/半隻 (2-5位)；$68/隻 (6位或以上)
    • 極品燒鵝皇： $38/例牌(1/4隻) (2-4位)；$68/半隻 (5-8位)；$138/隻 (9位或以上)
    • 清蒸龍躉斑 (約1斤)： $38/條 (2-5位可享用1條；6位或以上可享用2條)
    • 鮮蓮海皇冬瓜盅： $38/盅 (2-6位可享用1盅；7位或以上可享用2盅)
    • 上湯開邊波龍伊麵 (約1斤)： $88/隻 (2-4位可享用1隻；5位或以上可享用2隻)
  • 條款及細則：
    • 只限晚市堂食，另收茶芥及加一服務費。
    • 不可與其他優惠同時使用。
    • 食品數量有限，售完即止。
    • 須同時惠顧正價小菜一份。

 

資料來源：富臨皇宮

 

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