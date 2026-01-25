連鎖酒樓無限時任食優惠！潮汕牛肉火鍋放題$298 送海鮮拼盤 一招再減$40 指定分店供應

天氣轉涼，正是圍爐打邊爐的最佳時機！連鎖酒家富臨集團旗下的富臨皇宮，一直以高品質粵菜及親民價格深受食客喜愛。為回饋顧客，富臨皇宮於指定分店推出期間限定的潮汕牛肉火鍋無限時放題，低至$298/位，任食潮汕牛肉邊爐，以指定方式訂座每位再減$40，絕對是今年冬天不容錯過的暖心之選！

富臨皇宮無限時潮汕牛肉火鍋放題！低至每位$298

連鎖酒樓富臨皇宮近日推出無限時任飲任食潮汕牛肉火鍋放題，選用的牛肉均由屠場每日新鮮直送，確保食客能品嚐到最新鮮、最鮮嫩的牛肉。由師傅即場現切各種刁鑽部位，提供多款牛肉部位無限時任食，如肉質軟嫩中帶有嚼勁的牛吊龍、油花分布均勻的匙柄，以及匙仁、三花趾、牛胸油等，每款都有獨特口感。

放題還有其他精選配料，如手打純牛丸、黑柏葉、牛雜、三花趾、鯇魚片、鯇魚腩等，選擇極之豐富。而顧客惠顧放題，更每位送海鮮拼盤一份，並可任飲任食自助吧多款食品、指定汽水啤酒。

指定分店+時段享用 1招再減$40

潮汕牛肉火鍋放題於沙田、柴灣、葵涌分店的指定日子供應，食客透過官方IG或facebook平台訂座，即可享受每位減$40的即時折扣。餐廳亦貼心推出生日及學生專屬優惠，凡於生日月份惠顧的顧客，入座時出示有效的身份證明文件，即可享8折；而持有有效學生證的學生，入座時出示證件，亦可享8折，而小童更有半價優惠。

富臨皇宮潮汕牛肉火鍋放題

供應分店地址及日期︰ 沙田店（1月25日及2月6日）︰沙田瀝源街7號沙田娛樂城4樓 柴灣店（1月25日）︰柴灣康民街118號康翠台商業中心6樓 葵涌店（1月30日）：葵涌和宜合道26-30號地下A舖



資料來源︰ 富臨皇宮