大家樂再推激抵外賣優惠！$32半斤叉燒 $79即享沙薑雞+叉燒+兩碗白飯

外賣加餸又有好選擇！大家樂再次推出超值的推廣活動，由4月14日起，大家樂推出限時外賣燒味優惠，其中最吸引的「孖寶優惠」，只需$79即可享用半斤叉燒及原隻沙薑雞再加白飯兩碗，接近半價的折扣，絕對是晚餐加餸的福音！

大家樂激抵$79外賣孖寶 半斤叉燒配原隻沙薑雞

大家樂再次推出超值的推廣活動。（圖片來源：新•大家樂討論區）

對於追求豐富晚餐的家庭或朋友聚會，「孖寶優惠」無疑是最佳選擇。此套餐包含兩款大家樂的經典燒味：半斤蜜汁叉燒與原隻沙薑雞。叉燒以其油亮的外觀和軟腍的肉質聞名，每一片都帶有適度的焦香和蜜糖的甜味，口感層次豐富，非常下飯。而原隻沙薑雞則選用足一斤重的雞隻，肉質嫩滑，雞皮爽口，配上特製的沙薑蓉，鹹香惹味，令人食指大動。此套餐僅售$79（零售價$140），更貼心附送兩碗白飯，小家庭晚餐輕鬆解決。

單點叉燒$32/$50原隻沙薑雞 加配小食$10起

如果只想品嚐其中一款燒味，大家樂亦提供彈性的單點選項。新鮮燒製的半斤叉燒，只需優惠價$32（零售價$57）。另外，原隻沙薑雞（免斬）也僅售$50（零售價$68），顧客可選擇加$6享受貼心的斬件服務，方便即時享用。另加$10即享葡撻，或加$12配雞翼紅腸，為晚餐提供更多元化的配搭。

大家樂外賣優惠