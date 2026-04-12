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大家樂再推激抵外賣優惠！$32半斤叉燒 $79即享沙薑雞+叉燒+兩碗白飯

飲食
更新時間：16:08 2026-04-12 HKT
發佈時間：16:08 2026-04-12 HKT

外賣加餸又有好選擇！大家樂再次推出超值的推廣活動，由4月14日起，大家樂推出限時外賣燒味優惠，其中最吸引的「孖寶優惠」，只需$79即可享用半斤叉燒及原隻沙薑雞再加白飯兩碗，接近半價的折扣，絕對是晚餐加餸的福音！

大家樂激抵$79外賣孖寶 半斤叉燒配原隻沙薑雞

大家樂再次推出超值的推廣活動。（圖片來源：新•大家樂討論區）
大家樂再次推出超值的推廣活動。（圖片來源：新•大家樂討論區）

對於追求豐富晚餐的家庭或朋友聚會，「孖寶優惠」無疑是最佳選擇。此套餐包含兩款大家樂的經典燒味：半斤蜜汁叉燒與原隻沙薑雞。叉燒以其油亮的外觀和軟腍的肉質聞名，每一片都帶有適度的焦香和蜜糖的甜味，口感層次豐富，非常下飯。而原隻沙薑雞則選用足一斤重的雞隻，肉質嫩滑，雞皮爽口，配上特製的沙薑蓉，鹹香惹味，令人食指大動。此套餐僅售$79（零售價$140），更貼心附送兩碗白飯，小家庭晚餐輕鬆解決。

單點叉燒$32/$50原隻沙薑雞 加配小食$10起

如果只想品嚐其中一款燒味，大家樂亦提供彈性的單點選項。新鮮燒製的半斤叉燒，只需優惠價$32（零售價$57）。另外，原隻沙薑雞（免斬）也僅售$50（零售價$68），顧客可選擇加$6享受貼心的斬件服務，方便即時享用。另加$10即享葡撻，或加$12配雞翼紅腸，為晚餐提供更多元化的配搭。

 

大家樂外賣優惠

  • 優惠期限: 4月14日至4月20日

  • 供應時間: 下午3時後之外賣

  • 優惠詳情:

    • 孖寶優惠： 半斤叉燒 + 原隻沙薑雞 + 白飯2碗，優惠價$79 (零售價$140)

    • 單點優惠：

      • 半斤叉燒，優惠價$32 (零售價$57)

      • 原隻沙薑雞（免斬），優惠價$50 (零售價$68)

    • 加配選項：

      • 加$12換購雞翼拼紅腸或白飯拼糖水

      • 加$6要求沙薑雞斬件服務

      • 加$10換購葡撻

  • 條款細則:

    • 此優惠僅限外賣自取。

    • 優惠食品數量有限，售完即止。

    • 優惠不可與其他推廣或折扣同時使用。

    • 詳情請向店員查詢或參閱店內宣傳品。

    • 大家樂保留隨時更改或終止此優惠的最終決定權。

 

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