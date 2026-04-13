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入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享 全港5間分店適用

飲食
更新時間：11:37 2026-04-13 HKT
發佈時間：11:37 2026-04-13 HKT

以蒸氣火鍋聞名的「鮮味蒸滾鍋」，近期積極轉型，在早、午、茶市時段增設了傳統粵菜和即製手工點心，成功吸引了大量食客。為慶祝深水埗店開幕，餐廳現正推出震撼優惠，凡於指定時段內兩位或以上顧客一同飲茶，即可免費獲贈皮脆肉嫩的滷香燒乳鴿一隻，優惠更覆蓋全部5間分店。

全港5間分店入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享

全港5間分店入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享
全港5間分店入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享

即日起，只要於中午12時到2時到「鮮味蒸滾鍋」位於旺角、尖沙咀、西環、觀塘及深水埗的分店，每兩位或以上顧客入座，即可免費品嚐滷香燒乳鴿乙隻。送出的乳鴿製作考究，外皮烤得香脆，內裏的鴿肉卻依然保持鮮嫩多汁，口感極佳，向來是店內的人氣單點菜式。即使錯過了優惠時段，食客仍然可以單點這道美味的乳鴿，一飽口福。

火鍋店逆市求變 開拓粵菜茶市新戰線

「鮮味蒸滾鍋」原本以創新的蒸氣海鮮和火鍋放題為主打，近月積極更開拓早市及茶市時段，加入了多款即點即蒸的手工點心，例如經典的蝦餃、燒賣等，更有孖寶$28的抵食之選。同時，菜單亦增添了如龍蝦伊麵、蜜汁叉燒、明爐燒鵝等深受食客喜愛的傳統粵菜，讓顧客在品嚐火鍋之餘，也能享受到地道的粵式風味，實行多元化經營，滿足不同顧客的口味需求。

「鮮味蒸滾鍋」飲茶送乳鴿優惠

  • 優惠時段： 中午12時至下午2時
  • 適用分店： 旺角、尖沙咀、西環、觀塘、深水埗全線五間分店。
  • 條款及細則：
    優惠需兩位起方可享用。
    優惠詳情及供應情況以分店實際安排為準。

 

資料來源：鮮味蒸滾鍋

 

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