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一餐勁食46件壽司／16籠點心？大食女健身教練拍片爆紅 驚人食量獲網民大讚「有種幸福感」 自揭擦得又瘦有2大原因

飲食
更新時間：12:30 2026-04-11 HKT
發佈時間：12:30 2026-04-11 HKT

網絡世界無奇不有，最近一位身型苗條的健身女教練，憑著驚人食量在網上迅速走紅。她每餐可以輕鬆吃下三、四人份量的食物，例如一口氣吃掉46件壽司或16籠點心，但體重卻維持在47公斤左右。這種「食得又唔肥」的反差，吸引了大量網民追看，大讚「睇佢食嘢好治癒」、「有種幸福感」！

「大食」港女健身教練 拍片直擊驚人「清碟」實錄爆紅

這位在網上備受注目的內容創作者名叫Percy，本身是一位健身教練。去年底，她開始在社交平台分享健身資訊，但真正讓她爆紅的，是今年一月開始拍攝的「健身教練食乜嘢」系列短片。在影片中，Percy會以快鏡形式，紀錄自己享用每一餐的過程。她光顧的大都是大家熟悉的餐廳，例如「壽司郎」、「添好運」、「SUKIYA」等等，沒有詳盡食評、興奮表情或刁鑽食法，只是專心致志、斯文平靜地享受食物，並配上簡單感受。

最令網民嘖嘖稱奇的是她深不見底的食量，吃港式魚蛋粉麵要連食六碗加小食、吃點心一餐食足16籠、迴轉壽司一次過吃掉46件壽司加13款小食、燒味飯一次吃5份、飯後甜品更可以獨食整個磅裝生日蛋糕。更令人佩服的是，她每次都將所有食物吃得一乾二淨，連飲品的冰粒也不放過，既識食亦「惜食」。

自然不做作獲萬人支持 網民大讚「好治癒」

Percy在鏡頭前自然淡定的風格，贏得大量網民的喜愛，「健身教練食乜野」系列幾乎每段影片都獲得過萬讚好。大家紛紛留言，表示看她吃飯感到非常「療癒」。有網民驚嘆：「特登睇多一次為咗數你食咗幾多碗，戰鬥力真係好高強！」；亦有網民笑言：「最驚喜係每次以為佢食完，點知仲有」、「真係好堅」、「你一日食果餐等於我三日的量」。

更多人表示，看Percy吃飯能得到滿足感：「你好有衣食！睇你食嘢好治癒，就好似滿足咗我想食好多款嘢，但又食唔晒嘅人」、「有種幸福感。」有粉絲留言指，喜歡她不會像某些 Foodie 般誇張造作，「旁述比較貼近真實及自然」、「全段都無乜高低起伏，但又聽得幾舒服」。

自揭食量驚人兩大原因 無意挑戰做大胃王？

Percy的食量與體質和高運動量有關。
Percy的食量與體質和高運動量有關。
有網民提議她參加「大胃王」比賽，但Percy表示興趣不大。
有網民提議她參加「大胃王」比賽，但Percy表示興趣不大。

對於自己為何如此「食得」，Percy就大方解釋，主要與體質和高運動量有關。她坦言：「一方面係消化吸收嘅能力，另一方面就我自己有操嘢（健身）加活動量大。」不過她也補充，並非每一餐都如此大吃大喝，有時也會選擇雞胸、麥皮等健康輕食。驚人食量的代價，就是高昂的伙食費。她透露「有九成開支都係食嘢」，曾在壽司郎一餐花費超過$800，笑言開支大到「真係唔敢計」。

有網民提議她參加「大胃王」比賽，但Percy表示興趣不大。她認為自己與專業比賽選手仍有距離，更重要的是，她享受食物是為了滿足感，而非為了比賽或表演。「我食嘢同一般人都係一樣，都係食自己鍾意，食到滿足就停。鬥快鬥多咁辛苦做咩啫？舒舒服服食唔好咩？」

健身源於情緒病？ 網民「係我聽過最美嘅健身原因」

不少人健身是為了獲得美好身段，但Percy就直言，她踏入健身行業不單單是因為要有「馬甲線、蜜桃臀」。Percy 由小學開始，已因有抑鬱症狀而被轉介往精神科接受藥物治療。多年來，情緒病令她出現大量生理不適，她感慨表示「最難受嘅一樣嘢係失控，完全控制唔到自己嘅狀態」。

直至多年前，Percy的姐姐舉辦婚禮，為了令自己出席時狀態較佳，她開始接觸健身，並透過運動學習感受及控制自己的身體，從而令自己生理及心理上都更為穩定。Percy公開經歷後獲不少網友留言鼓勵，有網民形容「係我聽過最美嘅健身原因」。

Percy亦不諱言，拍片是希望更多人認識她，從而招收更多學生。這個策略相當成功，她的社交平台短短數月已收穫8.6萬位粉絲，簡介最近已更新為「暫停收生」，看來已儲夠學生，事業發展相當順利。

 

截圖獲 pc21_fitness＠IG 授權專載

 

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