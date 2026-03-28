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觀塘火鍋店轉型求生！？兼營粵菜、茶市爆場 手工點心孖寶$28 網民：平過返深圳

飲食
更新時間：10:00 2026-03-28 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-28 HKT

近年本港餐飲業經營不易，不少食肆各出奇招力求轉型。最近，觀塘一間火鍋店兼營早、茶市，推出$28兩款點心的孖寶優惠，被網民大讚「平過返深圳」，其在逆市中求變的經營模式，旋即成為網上熱話。

觀塘火鍋店兼營粵菜 $28孖寶點心 假日不加價

帖主在Facebook群組中發文，指在觀塘廣場頂樓一家名為「鮮味蒸滾鍋」的火鍋店，推出多項點心優惠吸客。他點選了點心紙上提供的$28孖寶優惠，可任選鳳爪排骨飯、鵪鶉蛋燒賣、鮮竹牛肉球、牛肉腸粉等兩款點心。

此外，帖主亦提到茶錢僅需$6一位，即使在星期日前往，亦沒有額外收費，與普遍食肆的慣例大相逕庭，讓他不禁讚嘆「會唔會係全香港最平」。由他上傳的相片可見，店內人頭湧湧，座無虛席，門外更有人龍排隊等候。

火鍋店轉型求生 增設粵菜、手工點心

「鮮味蒸滾鍋」原本主打蒸氣海鮮定食及火鍋放題。為在飲食業艱巨的經營環境下生存，近月開拓早市及茶市時段，兼營即製手工點心，更增設龍蝦伊麵、叉燒、燒鵝等傳統粵菜，實行多元化經營策略吸客。

網民：抵食但需搭枱

這則分享迅速成為網上熱話，吸引大量網民留言。不少人對如此親民的價格表示驚訝，有網民直言「平過上深圳食」，認為極具吸引力。不過，也有食客分享經驗，指出該店的用餐環境更像茶餐廳，沒有傳統茶樓的枱布，而且「冇得唔搭枱」，一張枱可能會坐滿四位互不相識的食客。

鮮味蒸滾鍋（觀塘）

  • 地址：觀塘開源道68號觀塘廣場15樓
  • 電話：23682190

 

資料來源：香港酒樓關注組

 

同場加映：港人質疑懷舊酒樓收加一但無服務？狠批2大缺點「自己運點心」 網民：係食個情懷

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