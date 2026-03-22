青衣商場酒樓平價飲茶 $8.8歎點心/盅頭飯 午/茶市粉麵飯、乳鴿$22.8起
更新時間：10:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-22 HKT
在萬物騰貴的今天，想在香港地道茶樓享受一頓豐盛又實惠的「一盅兩件」可謂愈來愈難。然而，位於青衣城的「東海薈·拉斐特」酒樓最近卻反其道而行，推出震撼優惠，顧客能以$8.8的破天荒價錢品嚐到鳳爪排骨飯、鮮蝦腸、燒賣等招牌點心，絕對是精明消費者的福音！
青衣「東海薈」早茶優惠 點心/盅頭飯$8.8 午/茶市粉麵飯、乳鴿$22.8起
早晨點心$8.8 歎盡鳳爪排骨飯/鮮蝦腸/燒賣
對於許多香港人來說，一日之計在於晨，而一頓豐富的早茶正是開啟美好一天的最佳方式。「東海薈·拉斐特」特別在星期一至日的早上7時至10時推出「$8.8神仙點心」優惠。凡於指定時段內每位惠顧茗茶，即可以$8.8的超值價換購一款每日精選的點心或盅頭飯，如鳳爪排骨飯、蟹籽燒賣皇、韭黃鮮蝦腸粉等，每日款式不同，充滿新鮮感。
「東海薈·拉斐特」$8.8點心優惠
- 星期一/五：鳳爪排骨飯
- 星期二：韭黃鮮蝦腸粉
- 星期三：鹹蛋肉餅飯
- 星期四：蜜汁叉燒腸
- 星期六：山竹牛肉球
- 星期日：蟹籽燒賣皇
午市限定優惠 乳鴿／燒味粉麵$22.8起
優惠浪潮並不止於早市，「東海薈·拉斐特」將著數延伸至午市及下午茶時段，讓附近的上班族或街坊都能享受到實惠。當中，紅燒乳鴿僅以$29.8/隻的激抵價發售。乳鴿即叫即炸，外皮呈現完美的焦糖色，薄脆得一觸即破，內裏的鴿肉卻依然保持鮮嫩，咬下去肉汁四溢，絕對是必試之選。此外，想簡單解決一頓午餐，低至$22.8的燒味湯粉麵飯系列，份量十足，選擇多樣，性價比極高。
「東海薈·拉斐特」午市及下午茶優惠（星期一至五，假期除外）
- 紅燒乳鴿：$29.8/隻
- 燒味湯粉麵飯：$22.8起
- 下午茶特價粉麵：$38/碟
- 午市及下午茶點心：$19.8起
東海薈·拉斐特（青衣城）
- 地址： 青衣青敬路33號青衣城一期117號舖
- 訂座電話： 2317 8889
- 條款及細則：
- 所有優惠另收茶芥及加一服務費。
- 優惠受條款及細則約束，詳情請向餐廳查詢。
資料來源：東海薈
同場加映：北角長者飯堂推$19早餐放題！粥粉麵/咖啡奶茶/腸仔煎蛋10幾款任飲任食 店員：唔明老闆點解賣咁平
最Hit
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
2026-03-21 10:30 HKT
平日口岸巴士站現排隊人龍？網民分析5類北上「常客」 銀髮族/打工仔/中產都有份？
2026-03-21 11:00 HKT
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔 打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨 跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
2026-03-21 09:00 HKT