青衣商場酒樓平價飲茶 $8.8歎點心/盅頭飯 午/茶市粉麵飯、乳鴿$22.8起

在萬物騰貴的今天，想在香港地道茶樓享受一頓豐盛又實惠的「一盅兩件」可謂愈來愈難。然而，位於青衣城的「東海薈·拉斐特」酒樓最近卻反其道而行，推出震撼優惠，顧客能以$8.8的破天荒價錢品嚐到鳳爪排骨飯、鮮蝦腸、燒賣等招牌點心，絕對是精明消費者的福音！

青衣「東海薈」早茶優惠 點心/盅頭飯$8.8 午/茶市粉麵飯、乳鴿$22.8起

青衣「東海薈」早茶優惠 點心/盅頭飯$8.8 午/茶市粉麵飯、乳鴿$22.8起

早晨點心$8.8 歎盡鳳爪排骨飯/鮮蝦腸/燒賣

對於許多香港人來說，一日之計在於晨，而一頓豐富的早茶正是開啟美好一天的最佳方式。「東海薈·拉斐特」特別在星期一至日的早上7時至10時推出「$8.8神仙點心」優惠。凡於指定時段內每位惠顧茗茶，即可以$8.8的超值價換購一款每日精選的點心或盅頭飯，如鳳爪排骨飯、蟹籽燒賣皇、韭黃鮮蝦腸粉等，每日款式不同，充滿新鮮感。

「東海薈·拉斐特」$8.8點心優惠

星期一/五：鳳爪排骨飯

星期二：韭黃鮮蝦腸粉

星期三：鹹蛋肉餅飯

星期四：蜜汁叉燒腸

星期六：山竹牛肉球

星期日：蟹籽燒賣皇

午市限定優惠 乳鴿／燒味粉麵$22.8起

優惠浪潮並不止於早市，「東海薈·拉斐特」將著數延伸至午市及下午茶時段，讓附近的上班族或街坊都能享受到實惠。當中，紅燒乳鴿僅以$29.8/隻的激抵價發售。乳鴿即叫即炸，外皮呈現完美的焦糖色，薄脆得一觸即破，內裏的鴿肉卻依然保持鮮嫩，咬下去肉汁四溢，絕對是必試之選。此外，想簡單解決一頓午餐，低至$22.8的燒味湯粉麵飯系列，份量十足，選擇多樣，性價比極高。

「東海薈·拉斐特」午市及下午茶優惠（星期一至五，假期除外）

紅燒乳鴿：$29.8/隻

燒味湯粉麵飯：$22.8起

下午茶特價粉麵：$38/碟

午市及下午茶點心：$19.8起

東海薈·拉斐特（青衣城）

地址： 青衣青敬路33號青衣城一期117號舖

訂座電話： 2317 8889

條款及細則： 所有優惠另收茶芥及加一服務費。 優惠受條款及細則約束，詳情請向餐廳查詢。



資料來源：東海薈